Ιράν: Πολύνεκρο πλήγμα των ΗΠΑ σε γαμήλια τελετή προκαλεί παγκόσμια κατακραυγή

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν έχουν οδηγήσει σε απότομη κλιμάκωση, επαναφέροντας στο προσκήνιο το βαρύ τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι άμαχοι πολίτες. Η Τεχεράνη καταγγέλλει μια σειρά πολύνεκρων βομβαρδισμών, με ένα από τα πιο φονικά πλήγματα να σημειώνεται κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, ενώ εμπειρογνώμονες έχουν ταυτοποιήσει αμερικανικό όπλο, παρά τις αρνήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.

Πλήγμα σε γαμήλια τελετή και οι ανθρώπινες απώλειες

Ένα φονικό πλήγμα έπληξε γαμήλια τελετή στην κωμόπολη Κουχεστάκ, κοντά στις ακτές των Στενών του Ορμούζ, το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται δύο γυναίκες και δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 16 ετών, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η πλειονότητα των τραυματιών που νοσηλεύονται είναι επίσης γυναίκες και παιδιά, γεγονός που αναδεικνύει τον αντίκτυπο του πλήγματος στον άμαχο πληθυσμό. Ο πύραυλος έπληξε ένα σπίτι όπου διεξαγόταν η γαμήλια τελετή, μετατρέποντας μια στιγμή χαράς σε τραγωδία.

Οι συνολικές απώλειες από τις αμερικανικές επιδρομές

Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη χώρα είχαν ευρύτερες συνέπειες. Ο υπουργός Υγείας του Ιράν ανέφερε αρχικά ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιδρομών το βράδυ της Τρίτης. Αυτοί οι αριθμοί αφορούν τις απώλειες που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, το υπουργείο Υγείας αναθεώρισε τον απολογισμό των απωλειών για τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για 18 νεκρούς και 142 τραυματίες. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν το μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών που προκαλούνται από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η μαρτυρία του πατέρα της νύφης και οι υλικές ζημιές

Το σπίτι που επλήγη στην κωμόπολη Κουχεστάκ ανήκει στον Αλί Μαλαχί, έναν ψαρά, ο οποίος εκείνη την ώρα γιόρταζε τον γάμο της κόρης του. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας πύραυλος χτύπησε την κατοικία του, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μετατρέποντας την οικογενειακή γιορτή σε εφιάλτη.

Ο κ. Μαλαχί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο πύραυλος κατέστρεψε ολοσχερώς την οροφή του σπιτιού». Πρόσθεσε επίσης ότι ένα γειτονικό σπίτι, το οποίο μοιράζεται την ίδια αυλή με το δικό του, επλήγη από έναν άλλον πύραυλο, δείχνοντας την ένταση και την έκταση της επίθεσης στην περιοχή.

Η γεωγραφική θέση και το ιστορικό της περιοχής

Η κωμόπολη Κουχεστάκ, όπου σημειώθηκε το πλήγμα, βρίσκεται στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν. Πρόκειται για μία από τις μικρές παραθαλάσσιες πόλεις που εκτείνονται κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο και έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό μέτωπο στον πόλεμο που διαρκεί εδώ και έξι μήνες.

Η περιοχή έχει βιώσει και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά. Το Κουχεστάκ απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Μινάμπ, όπου στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, περισσότερα από 100 παιδιά σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα που έπληξε ένα δημοτικό σχολείο θηλέων. Αυτό το προηγούμενο περιστατικό υπογραμμίζει την ευάλωτη θέση των αμάχων στην ευρύτερη περιοχή.

Παγκόσμια κατακραυγή και ταυτοποίηση όπλων

Το πολύνεκρο πλήγμα κατά της γαμήλιας τελετής έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και παγκόσμια κατακραυγή. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς οι αναφορές για απώλειες αμάχων αυξάνονται.

Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τα θραύσματα του πυραύλου που έπληξε την περιοχή έχουν ταυτοποιήσει το όπλο ως αμερικανικής προέλευσης. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή ή ευθύνη για το συγκεκριμένο πλήγμα, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Enikos