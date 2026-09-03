Η Φινλανδία πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Στη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας που έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου προχωρά η Φινλανδία. Η άσκηση διεξάγεται στην πόλη Κουόπιο και συμμετέχουν πάνω από 2.000 άνθρωποι, με εκατοντάδες εξ αυτών να διανυκτερεύουν σε καταφύγια πολιτικής προστασίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας της χώρας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα απειλών, από κυβερνοεπιθέσεις και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές έως ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις.

Η κλίμακα της άσκησης και οι συμμετέχοντες

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι λαμβάνουν μέρος στην άσκηση που διεξάγεται στην πόλη Κουόπιο της Φινλανδίας. Μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται εθελοντές, φοιτητές και στρατεύσιμοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε σενάρια αντιμετώπισης κρίσεων.

Ένα σημαντικό μέρος της άσκησης περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση εκατοντάδων ατόμων σε καταφύγια πολιτικής προστασίας. Αυτή η πρακτική δοκιμασία γίνεται με φόντο τις απειλές που έχουν εκφραστεί, ενισχύοντας την προετοιμασία των πολιτών για πραγματικές συνθήκες.

Οι απειλές και το γεωπολιτικό πλαίσιο

Στόχος της άσκησης είναι οι τοπικές αρχές και οι πολίτες να εξασκηθούν στο πώς θα αντιδρούσαν σε μια πραγματική κρίση. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από κατηγορίες δυτικών αξιωματούχων κατά της Ρωσίας για εκστρατεία σαμποτάζ και αποσταθεροποίησης στην Ευρώπη.

Τα περιστατικά που αναφέρονται περιλαμβάνουν πυρκαγιές, επιθέσεις σε ενεργειακές και υδροδοτικές εγκαταστάσεις, καθώς και πτήσεις drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν το σενάριο της άσκησης μια πραγματικότητα για τους Φινλανδούς.

Η Φινλανδία, με σύνορα άνω των 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, θεωρεί αυτά τα σενάρια σοβαρά, ειδικά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με περιστατικά με drones στη Λειψία και σε άλλες περιοχές.

Η αμυντική στρατηγική της Φινλανδίας και η ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, μαζί με τη Σουηδία, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια αλλαγή στην αμυντική της πολιτική και ενισχύει τη συνεργασία της με τους δυτικούς συμμάχους.

Η άμυνα της χώρας βασίζεται όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στην ευρεία συμμετοχή των πολιτών. Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία παραμένει βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του πληθυσμού.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Φινλανδία στην πολιτική άμυνα και την ενεργό εμπλοκή των πολιτών στην προστασία της χώρας.

Διδάγματα από την Ουκρανία και προστασία υποδομών

Οι διοργανωτές της άσκησης τονίζουν ότι τα διδάγματα από την Ουκρανία είναι κρίσιμα για την προετοιμασία της Φινλανδίας. Επισημαίνουν ότι σε πραγματικές επιθέσεις, οι πολίτες μπορεί να έχουν μόνο λίγα λεπτά για να βρουν καταφύγιο.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται σημαντική όχι μόνο η ύπαρξη μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων, αλλά και η πρόσβαση σε μικρότερους χώρους προστασίας που βρίσκονται κοντά στις κατοικίες. Αυτή η διπλή προσέγγιση ενισχύει την άμεση προστασία του πληθυσμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των ενεργειακών υποδομών. Εταιρείες ηλεκτρισμού στη Φινλανδία αναφέρουν σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων μετά το 2022. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί ύποπτες σημάνσεις κοντά σε ευάλωτα σημεία του δικτύου και εμφανίσεις drones πάνω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημασία της αυτονομίας των πολιτών

Το μήνυμα των φινλανδικών αρχών είναι σαφές: σε μια σοβαρή κρίση, οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα επιβίωσης ακόμα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή πόσιμο νερό.

Η ενίσχυση της αυτονομίας των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους. Με αυτόν τον τρόπο, η Φινλανδία επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια και την επιβίωση του πληθυσμού της σε κάθε ενδεχόμενο.

Με πληροφορίες από: Newsit