Βαρύς ο απολογισμός των καυσώνων σε Βέλγιο και Γερμανία: Χιλιάδες οι νεκροί

Οι καύσωνες που σάρωσαν την Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι άφησαν πίσω τους έναν ιδιαίτερα βαρύ και τραγικό απολογισμό. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 πλεονάζοντες θάνατοι, ενώ στη Γερμανία ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών έφτασε τις 16.300, αποτελώντας ρεκόρ για τη χώρα.

Ο τραγικός απολογισμός στο Βέλγιο

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας Sciensano, σε έκθεσή της που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ανέφερε ότι οι καύσωνες από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 πλεονάζοντες θανάτους στο Βέλγιο. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό πλεονάζουσας θνησιμότητας της τάξης του 22,6%.

Η περίοδος από τις 18 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου ήταν αυτή με το υψηλότερο ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας, καταγράφοντας 2.035 επιπλέον θανάτους. Το ποσοστό αυτό ήταν 48,7% πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μέγιστες θερμοκρασίες έφταναν περίπου τους 30°C για δέκα συνεχόμενες ημέρες, ενώ σε τρεις από αυτές τις ημέρες οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 35°C. Οι νύχτες την ίδια περίοδο χαρακτηρίστηκαν επίσης ως εξαιρετικά ζεστές.

Ιστορικά υψηλή θνησιμότητα και άλλες περίοδοι

Σύμφωνα με την Sciensano, το ποσοστό θνησιμότητας που καταγράφηκε από τις 18 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου ήταν το υψηλότερο που έχει καταγραφεί στη διάρκεια καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της υπηρεσίας, το έτος 2000.

Κατά τις άλλες δύο περιόδους καύσωνα, η πλεονάζουσα θνησιμότητα ήταν χαμηλότερη. Από τις 4 έως τις 17 Ιουλίου σημειώθηκαν 535 πλεονάζοντες θάνατοι, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,8%. Από τις 28 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου, καταγράφηκαν 365 πλεονάζοντες θάνατοι, με ποσοστό 7%.

Η Sciensano επισημαίνει ότι, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι που συνδέονται με τους καύσωνες αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα καταγράφεται και σε νεαρότερες ηλικίες.

Ρεκόρ θανάτων στη Γερμανία

Στη Γερμανία, περίπου 16.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα αυτό το καλοκαίρι. Ο αριθμός αυτός αποτεύει ρεκόρ από τότε που το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI) άρχισε να κρατάει αρχεία. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το ινστιτούτο αφορούν την περίοδο έως τις 23 Αυγούστου.

Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που είχε αναφερθεί από την υγειονομική αρχή ήταν 15.800, και είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνοντας στοιχεία που συλλέχθηκαν σε εθνικό επίπεδο έως τις 16 Αυγούστου. Οι περισσότερες περιπτώσεις θανάτων αφορούσαν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, όπως αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το ινστιτούτο.

Η πιο θανατηφόρα εβδομάδα και προηγούμενα στοιχεία

Το ινστιτούτο RKI εκτιμά ότι 9.600 από τους συνολικά 16.300 θανάτους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής εβδομάδας μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου. Εκείνη την περίοδο, η Γερμανία βίωσε θερμοκρασίες ρεκόρ, οι οποίες ξεπέρασαν τους 41°C σε ορισμένες περιοχές.

Πριν από αυτό το ιδιαίτερα θανατηφόρο καλοκαίρι, το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το RKI ήταν το 2018, με 8.900 θανάτους που σχετίζονταν με τη ζέστη στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πληθυσμό 82 εκατομμυρίων κατοίκων.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit