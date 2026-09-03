Η Ινδονησία αντιμέτωπη με μαζική τροφική δηλητηρίαση από κυβερνητικά γεύματα

Σχεδόν 800 Ινδονήσιοι έχουν νοσήσει από τροφική δηλητηρίαση σε διάφορα περιστατικά που συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης. Ανάμεσα στους ασθενείς περιλαμβάνονται περισσότεροι από 500 μαθητές από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα αυτή την εβδομάδα. Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση του υποσιτισμού, έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων από την έναρξή του.

Εκατοντάδες κρούσματα σε διάφορες περιοχές

Πέραν των 512 μαθητών που ασθένησαν στην περιοχή Σιντοάρτζο της Ανατολικής Ιάβας, έχουν αναφερθεί και άλλα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης. Συγκεκριμένα, 49 άτομα δηλητηριάστηκαν στην πόλη Νγκαντζούκ, επίσης στην Ανατολική Ιάβα, ενώ 237 κρούσματα καταγράφηκαν στην περιοχή Άγκαν της Δυτικής Σουμάτρας. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ένα ευρύτερο πρόβλημα που επηρεάζει διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, όπως δήλωσε ο Τσαρλς Ονόρις, βουλευτής και μέλος του μοναδικού κόμματος εκτός της κυβερνώσας συμμαχίας. Ο κ. Ονόρις επικαλέστηκε στοιχεία από την τοπική υπηρεσία υγείας για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του, τους οποίους δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων και οι αντιπαραθέσεις

Το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων εγκαινιάστηκε τον περασμένο χρόνο από τον πρόεδρο Πραμπόβο Σουμπιάντο. Ο στόχος του προγράμματος, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι η εξάλειψη του υποσιτισμού μέσω της παροχής δωρεάν γευμάτων σε δεκάδες εκατομμύρια παιδιά. Αναφορές κάνουν λόγο για συνολικό κόστος 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή, η οποία το επιβλέπει, αναφέρει κόστος 12,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, το πρόγραμμα έχει αμαυρωθεί από διάφορες αντιπαραθέσεις. Εκτός από τα περιστατικά μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, έχουν υπάρξει καταγγελίες για διαφθορά, αλλαγές στην ηγεσία του, καθώς και ανησυχίες σχετικά με το επαχθές κόστος του. Αυτές οι καταγγελίες έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αμφισβήτησης γύρω από την αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση του προγράμματος.

Συνολικός απολογισμός και αιτίες

Σύμφωνα με το Network for Education Watch, μια μη κυβερνητική οργάνωση, έχουν σημειωθεί αρκετά κρούσματα μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα. Από τις 8 Αυγούστου, έχει αναφερθεί ότι 37.600 άτομα έχουν δηλητηριαστεί. Αυτός ο αριθμός υπογραμμίζει την κλίμακα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι η ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και η καθυστερημένη παράδοση των μαγειρεμένων γευμάτων ευθύνονται συχνά για την τροφική δηλητηρίαση. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη βακτηρίων και στην αλλοίωση των τροφίμων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ιδίως των παιδιών.

Άμεσες ενέργειες και αναμονή απαντήσεων

Σε απάντηση στα πρόσφατα περιστατικά, η λειτουργία της κουζίνας που συνδέεται με την υπόθεση του Σιντοάρτζο ανεστάλη χθες. Αυτή η ενέργεια αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη διερεύνηση των αιτιών της δηλητηρίασης και την αποτροπή περαιτέρω κρουσμάτων.

Η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή, η οποία έχει την ευθύνη της επίβλεψης του προγράμματος, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του βουλευτή Τσαρλς Ονόρις. Η απουσία άμεσης αντίδρασης από την αρμόδια υπηρεσία αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την επίσημη θέση της κυβέρνησης και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki