Ο Πούτιν βλέπει πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε την Πέμπτη στην πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη για κοινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους υπογράμμισε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο παραμένει ενεργή, κυρίως μέσω των μυστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στις μεσολαβητικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία, επισημαίνοντας την προσηλωμένη του εργασία.

Η πιθανότητα τερματισμού του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την Πέμπτη την άποψη ότι «υπάρχει πιθανότητα» να επέλθει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ, όπου ο Πούτιν τοποθετήθηκε για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το APA (Azeri Press Agency), ο Ρώσος ηγέτης ξεκαθάρισε πως ένα απαραίτητο βήμα για την επίτευξη του τερματισμού των εχθροπραξιών παραμένει η επίτευξη κοινής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Ο Πούτιν υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι η σύγκλιση των δύο μερών είναι καθοριστική για να μπορέσει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ενεργές επαφές με το Κίεβο και κατηγορίες

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένει ενεργή, κυρίως μέσω των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι, παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και την ένταση, διατηρούνται δίαυλοι επικοινωνίας σε ορισμένα επίπεδα, κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό για μελλοντικές διπλωματικές προσπάθειες.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε ευθέως κατηγορίες προς την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία». Ο ίδιος τόνισε ότι τέτοιου είδους ενέργειες δυσχεραίνουν σημαντικά τη διεξαγωγή και την πρόοδο της διπλωματικής διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική λύση.

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ στις μεσολαβητικές κινήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου στις μεσολαβητικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως σαφή στόχο την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που αποτελεί κεντρικό σημείο των δηλώσεων του Πούτιν.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι ο Αμερικανός ηγέτης παραμένει προσηλωμένος σε «θετική και εποικοδομητική εργασία» όσον αφορά την προσπάθεια για την ειρήνευση. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αναγνώριση των προσπαθειών του Τραμπ από τη ρωσική πλευρά, αναδεικνύοντας τον δυνητικό του ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Ανοιχτές επαφές με την Ουάσινγκτον και η σημασία της πολιτικής βούλησης

Παράλληλα με τις αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η Μόσχα διατηρεί ανοιχτές επαφές και με την Ουάσινγκτον. Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της επιστροφής σε «σχέσεις πλήρους κλίμακας» μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην ευρύτερη αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη σταθερότητα.

Ωστόσο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διευκρίνισε ότι η τελική έκβαση των προσπαθειών για ειρήνη και η εξομάλυνση των σχέσεων εξαρτάται άμεσα και από την πολιτική βούληση που θα επιδείξει η κυβέρνηση Τραμπ. Η στάση και οι αποφάσεις της αμερικανικής ηγεσίας θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των εξελίξεων και την επίτευξη ενός διαρκούς αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis