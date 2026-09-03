Πούτιν: Βλέπει πιθανότητα για ειρήνη με την Ουκρανία, αλλά κατηγορεί το Κίεβο για τρομοκρατία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 ότι «υπάρχει πιθανότητα» να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου και ανελέητου αιματοκυλίσματος τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Παράλληλα, ο Πούτιν επανέλαβε τις κατηγορίες κατά του Κιέβου για «κρατική τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του δυσχεραίνουν τη διπλωματική διαδικασία και εν τέλει την επίτευξη ειρήνης.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με την Ουκρανία συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι ο τερματισμός του πολέμου παραμένει εφικτός, αφήνοντας μια «χαραμάδα ελπίδας» για διπλωματική διέξοδο στο ουκρανικό μέτωπο. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει πιθανότητα; Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή, όπως ανέφερε, είναι η σωστή προσέγγιση, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι άλλες χώρες μπορούν μόνο να βοηθήσουν τη διαδικασία.

Συνεχίζονται οι επαφές και οι κατηγορίες

Ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε πως «υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία μέσω των ειδικών υπηρεσιών», επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτών των διαύλων, ο Πούτιν κατηγόρησε -ξανά- την Ουκρανία για «κρατική τρομοκρατία» ή «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία».

Υποστήριξε ότι οι ενέργειές του Κιέβου δυσχεραίνουν τη διπλωματική διαδικασία και, εν τέλει, την επίτευξη συμφωνίας για ειρήνη. Αυτές οι κατηγορίες, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδο των συνομιλιών και στην εξεύρεση μιας διπλωματικής διέξοδου στο ουκρανικό μέτωπο, παρόλο που η επικοινωνία συνεχίζεται.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι ευχαριστίες στον Ντόναλντ Τραμπ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες μεσολάβησης. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι επικεντρώνεται σε «θετική και εποικοδομητική εργασία» όσον αφορά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ανέφερε επίσης ότι το Κρεμλίνο διατηρεί επαφές με την Ουάσινγκτον και τάσσεται υπέρ της επιστροφής σε «σχέσεις πλήρους κλίμακας». Σημείωσε ωστόσο ότι η τελική απόφαση για την αποκατάσταση αυτών των σχέσεων εξαρτάται και από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμερικανικής στάσης.

Η προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης

Ο Ρώσος ηγέτης επανέλαβε τη θέση του ότι η επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία πρέπει να προέλθει από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Δήλωσε ότι αυτές οι δύο χώρες πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια συμφωνία μεταξύ τους.

Επιπλέον, ο Πούτιν εξέπρασε τις ευχαριστίες του προς όλες τις χώρες που προσπαθούν να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης. Τόνισε ότι η διεθνής υποστήριξη είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η βασική ευθύνη για την επίτευξη ειρήνης ανήκει στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos