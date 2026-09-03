Ο θάνατος ενός εκ των βασανιστών της 16χρονης Σούζαν Κάπερ

Ο Γκλιν Πάουελ, ένας από τους έξι ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 16χρονης Σούζαν Κάπερ στο Μάντσεστερ το 1992, πέθανε από καρκίνο τον Μάρτιο του 2026. Ο Πάουελ ήταν ο τελευταίος από τους δράστες που είχε αποφυλακιστεί, καθώς βγήκε από τη φυλακή το 2023, σύμφωνα με το Crime Desk.

Οι δράστες και οι ποινές τους

Ο Γκλιν Πάουελ, ο οποίος ήταν 29 ετών την εποχή του εγκλήματος, θεωρούνταν ένας από τους επικεφαλής της ομάδας. Μαζί του, ως επικεφαλής, ήταν η εν διαστάσει σύζυγός του, Ζαν Πάουελ, 26 ετών, και η Μπερναντέτ ΜακΝίλι, 24 ετών. Και οι τρεις, καθώς και ο Άντονι Ντάντσον, ο οποίος ήταν τότε 16 ετών, είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης ο Κλίφορντ Πουκ, 18 ετών τότε και κατά διαστήματα σύντροφος της Σούζαν, καθώς και ο Τζέφρι Λι, 27 ετών. Οι δύο τελευταίοι καταδικάστηκαν σε 15 και 12 χρόνια αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στην κράτηση και τα βασανιστήρια της 16χρονης. Ωστόσο, δεν ήταν παρόντες τη στιγμή που η Σούζαν πυρπολήθηκε.

Οι επτά ημέρες βασανιστηρίων

Η Σούζαν Κάπερ υπέστη βασανιστήρια επί επτά ημέρες από την ομάδα των δραστών. Η Ζαν Πάουελ και η Μπερναντέτ ΜακΝίλι την παρέσυραν από το σπίτι της στις 7 Δεκεμβρίου. Όταν έφτασαν μαζί της στη διεύθυνση 97 Λάνγκγουορθυ Ρόουντ, εκεί βρίσκονταν ήδη ο Γκλιν Πάουελ και ο Άντονι Ντάντσον.

Στο συγκεκριμένο σπίτι, η 16χρονη ακινητοποιήθηκε, της ξύρισαν το κεφάλι και τα φρύδια και στη συνέχεια υπέστη πολύωρα χτυπήματα με ξύλινο αντικείμενο και ζώνη. Επίσης, οι δράστες την έπνιγαν χρησιμοποιώντας πλαστική σακούλα. Την επόμενη ημέρα, η Σούζαν μεταφέρθηκε λίγα σπίτια πιο κάτω, στον αριθμό 91, το οποίο ήταν το πρώην σπίτι της ΜακΝίλι. Εκεί, τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν και εντάθηκαν για ακόμη έξι ημέρες.

Η μεταφορά της Σούζαν έγινε επειδή οι δράστες ανησυχούσαν ότι τα έξι παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι, τρία από τα οποία ανήκαν στη ΜακΝίλι και τα υπόλοιπα στη Ζαν Πάουελ, θα αναστατώνονταν από τις κραυγές της. Παράλληλα, μετά την εξαφάνισή της για τρεις ημέρες, ο πατριός της, Τζον, είχε αρχίσει να ανησυχεί, και η πληροφορία αυτή έφτασε στην ομάδα των δραστών.

Η φρικτή κατάληξη και η αποκάλυψη

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Δεκεμβρίου, η Σούζαν μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Γουέρνεθ Λόου. Εκεί, οι δράστες την έσπρωξαν σε μια πλαγιά, την περιέλουσαν με βενζίνη και της έβαλαν φωτιά. Κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής πράξης, η ΜακΝίλι τραγουδούσε «burn, baby, burn», ενώ η ομάδα πίστευε ότι η 16χρονη ήταν νεκρή και οι Πάουελ, Ντάντσον και ΜακΝίλι επέστρεψαν στο σπίτι.

Παρόλα αυτά, η Σούζαν κατάφερε να ανέβει παραπατώντας την πλαγιά και να φτάσει σε έναν δρόμο περίπου ένα τέταρτο του μιλίου μακριά, όπου βρήκε βοήθεια. Παρότι είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα, κατάφερε να παραμείνει ζωντανή αρκετά ώστε να αποκαλύψει στην αστυνομία την ταυτότητα των δραστών. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 1992, η Σούζαν Κάπερ πέθανε.

Η φράση που ακουγόταν πριν τα βασανιστήρια

Πριν από κάθε βασανιστήριο, οι δράστες της φορούσαν ακουστικά και έβαζαν να ακούγεται ένα rave κομμάτι. Αυτό το κομμάτι περιείχε διάλογο από την ταινία τρόμου «Child’s Play», με τη φράση: «Ένας λιγότερος στον πλανήτη».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr