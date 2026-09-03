Η μυστική συνάντηση Γουίτκοφ με τα Εμιράτα στη Σαρδηνία για την κρίση στο Ιράν

Μια μυστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Σαρδηνία, μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν. Οι συνομιλίες των δύο ανδρών επικεντρώθηκαν στα επόμενα βήματα της κρίσης με το Ιράν, καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να εντείνει την οικονομική και διπλωματική πίεση προς την Τεχεράνη.

Η αμερικανική πίεση στο Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη των προσπαθειών της να αυξήσει την οικονομική και διπλωματική πίεση στο Ιράν. Παράλληλα με αυτή την προσπάθεια, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην απομόνωση της Τεχεράνης και στην άσκηση πίεσης για αλλαγή της πολιτικής της. Σε αυτό το πλαίσιο, η διπλωματική δραστηριότητα των ΗΠΑ στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη, με συναντήσεις και διαβουλεύσεις με βασικούς εταίρους.

Η συνάντηση στη Σαρδηνία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ταξίδεψε στη Σαρδηνία για να συναντηθεί με τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συνάντηση, που χαρακτηρίστηκε μυστική, έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο και είχε ως κύριο αντικείμενο συζήτησης την κλιμακούμενη κρίση με το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δύο πηγές που έχουν γνώση του περιεχομένου των συνομιλιών, οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν απόψεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε σχέση με το Ιράν. Επιπλέον, συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμαχίας τους στην περιοχή.

Ο ρόλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η συνάντηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα Εμιράτα θεωρούνται ένας από τους βασικότερους εταίρους των ΗΠΑ στην προσπάθεια να παραμείνει ανοιχτή η κρίσιμη θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Επιπλέον, ο ρόλος τους κρίνεται καθοριστικός για την επιτυχία της νέας εκστρατείας οικονομικής πίεσης που ασκείται κατά της Τεχεράνης. Ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση, θεωρείται μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες των Εμιράτων. Είναι αδελφός του προέδρου Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, κατέχει τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και είναι αναπληρωτής κυβερνήτης του Άμπου Ντάμπι. Παράλληλα, έχει υπό την εποπτεία του ένα σημαντικό μέρος των επενδυτικών και τεχνολογικών συμφερόντων της χώρας, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή του.

Η «Operation Economic Outcast» και οι κυρώσεις

Η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ στη Σαρδηνία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της «Operation Economic Outcast». Αυτό το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προβλέπει την επιβολή βαριών δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες, εταιρείες και οργανισμούς που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το Ιράν.

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση αυτής της επιχείρησης, ο ίδιος ο Σκοτ Μπέσεντ είχε επικοινωνήσει με τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των ΗΑΕ σε αυτή την εκστρατεία. Η «Operation Economic Outcast» σηματοδοτεί μια εντατικοποίηση των οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω απομόνωσή του από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι κινήσεις των ΗΑΕ και της Banque Misr

Την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ στη Σαρδηνία, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε ενέργειες εναντίον των υποκαταστημάτων της αιγυπτιακής Banque Misr που λειτουργούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο λόγος για αυτή την κίνηση ήταν οι συναλλαγές της τράπεζας με το Ιράν. Η προτεινόμενη ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της Banque Misr από συναλλαγές σε δολάρια, κάτι που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για την τράπεζα.

Από την πλευρά της, η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε «επείγουσα εξέταση» των σχετικών συναλλαγών, δείχνοντας την πρόθεσή της να διερευνήσει το ζήτημα. Επιπλέον, λίγες ημέρες νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ήδη προβεί σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, αναστέλλοντας το σύνολο των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών τους με το Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους στην πολιτική πίεσης προς την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis