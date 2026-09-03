Η Χαμάς καταδικάζει τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων εφήβων στη Δυτική Όχθη

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξέφρασε την έντονη καταδίκη της για τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων εφήβων, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα με την καταδίκη, η οργάνωση κατήγγειλε μια σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων που πραγματοποιούνται από Ισραηλινούς εποίκους στην ευρύτερη περιοχή. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τη Χαμάς, αποτελούν μέρος μιας συστηματικής και οργανωμένης πολιτικής εναντίον των Παλαιστινίων και των εδαφών τους.

Η Χαμάς καταδικάζει τη δολοφονία εφήβων και την κλιμάκωση

Η Χαμάς προχώρησε σε επίσημη και κατηγορηματική καταδίκη σχετικά με τον θάνατο δύο Παλαιστινίων εφήβων, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από συνεχή ένταση και συγκρούσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση δεν περιορίστηκε στην καταδίκη του συγκεκριμένου θανάτου. Αντιθέτως, επέκτεινε τις κατηγορίες της, κάνοντας λόγο για μια ανησυχητική και επικίνδυνη κλιμάκωση των επιθέσεων που προέρχονται από Ισραηλινούς εποίκους. Αυτές οι επιθέσεις, σύμφωνα με τη Χαμάς, εντείνουν περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Καταγγελίες για προστασία από τον ισραηλινό στρατό

Η Χαμάς υποστήριξε με έμφαση ότι οι επιθέσεις των εποίκων δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά ή αυθόρμητες ενέργειες. Αντιθέτως, η οργάνωση ισχυρίστηκε ότι αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με την «προστασία και υποστήριξη» του ισραηλινού στρατού, γεγονός που, κατά την άποψή της, προσδίδει στις ενέργειες αυτές έναν επίσημο χαρακτήρα.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθηση της Χαμάς ότι υπάρχει μια μορφή συντονισμού ή τουλάχιστον ανοχής από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμες. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, η παρουσία και η δράση του ισραηλινού στρατού δημιουργούν ένα περιβάλλον εντός του οποίου οι επιθέσεις των εποίκων μπορούν να εκδηλωθούν ανεμπόδιστα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της βίας και στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Δυτικής Όχθης.

Συστηματική πολιτική προσάρτησης και αναγκαστικού εκτοπισμού

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μέσω αυτής της συστηματικής πολιτικής επιδιώκει την προσάρτηση εδαφών. Η οργάνωση θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι τυχαίες ή αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και προσχεδιασμένο σχέδιο για την επέκταση του ισραηλινού ελέγχου και την αλλαγή του δημογραφικού χάρτη της περιοχής.

Πέραν της προσάρτησης, η Χαμάς έκανε λόγο και για αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τις εστίες τους, μια πρακτική που, όπως υποστήριξε, έχει ως στόχο την εκδίωξη των κατοίκων από τα πατρογονικά τους εδάτη. Επιπλέον, η οργάνωση χρησιμοποίησε τον βαρύ όρο «εθνοκάθαρση» για να περιγράψει τις ενέργειες που, κατά την άποψή της, εφαρμόζει το Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού πληθυσμού και της γης του, θεωρώντας τες ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Η βούληση των Παλαιστινίων δεν θα καμφθεί

Παρά την κλιμάκωση της βίας και τις σοβαρές κατηγορίες για συστηματικές πολιτικές, η Χαμάς υποστήριξε με αποφασιστικότητα ότι αυτές οι ενέργειες δεν θα κάμψουν τη βούληση των Παλαιστινίων. Η οργάνωση τόνισε ότι ο παλαιστινιακός λαός θα παραμείνει σταθερός στις θέσεις του και δεν θα υποχωρήσει απέναντι στις πιέσεις.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Χαμάς, η αυξανόμενη ένταση και οι συνεχείς επιθέσεις δεν θα απομακρύνουν τους Παλαιστινίους από τις εστίες τους. Η οργάνωση εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης θα συνεχίσουν να αντιστέκονται στις προσπάθειες που, κατά την άποψή της, στοχεύουν στην αλλαγή του δημογραφικού και εδαφικού status quo, διατηρώντας την παρουσία τους στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos