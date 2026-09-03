Οι ΗΠΑ συνόδευσαν 40 πλοία με 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμες πραγματοποίησαν πρόσφατα τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Συνολικά 40 πλοία, τα οποία μετέφεραν περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, διέσχισαν τον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, με την Ουάσινγκτον να εντείνει τις επιχειρήσεις της στον στρατηγικό αυτό δίαυλο, ενώ οι ενεργειακές εταιρείες εξακολουθούν να εκφράζουν φόβους για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δεξαμενόπλοια.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση συνοδείας

Η επιχείρηση συνοδείας των 40 εμπορικών πλοίων, τα οποία μετέφεραν συνολικά περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αποτελεί τη μεγαλύτερη του είδους της που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ. Ο συγκεκριμένος θαλάσσιος δίαυλος θεωρείται ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δημοσιεύτηκαν από το CNN, η εν λόγω επιχείρηση έλαβε χώρα την Τρίτη. Η χρονική στιγμή της επιχείρησης συμπίπτει με την ανταλλαγή νέου γύρου πληγμάτων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Χρήση προηγμένων μέσων και αντιμετώπιση απειλών

Για την επιτυχή διεξαγωγή της αποστολής και την προστασία των εμπορικών πλοίων, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό προηγμένων μέσων. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν αεροπορικά, ναυτικά και διαστημικά μέσα. Ο στόχος δεν ήταν μόνο η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων, αλλά και η αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών επιθέσεων με drones, καθώς και άλλων απειλών που θα μπορούσαν να προέλθουν από την ιρανική πλευρά.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας αποστολής, οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν επίσης στην εξουδετέρωση αντιπλοϊκών πυραύλων. Οι πύραυλοι αυτοί αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, όπως επιβεβαίωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στρατηγικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις συνοδείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα σε σχεδόν 60 στρατιωτικούς στόχους που βρίσκονται περιμετρικά των Στενών του Ορμούζ. Οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν μια σειρά από κρίσιμες υποδομές και συστήματα, όπως εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές.

Επιπλέον, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών και κέντρα επικοινωνιών του Ιράν. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της νέας στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δίνει έμφαση στον έλεγχο του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος και στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Ο ναυτικός αποκλεισμός και οι ενέργειες της CENTCOM

Την ίδια περίοδο, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με τη συνέχιση των επιχειρήσεων για την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η CENTCOM, έως τις 2 Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές δυνάμες έχουν ανακατευθύνει 86 εμπορικά πλοία.

Αυτές οι ενέργειες εντάσσονται στα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό. Επιπρόσθετα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει τρία πλοία και έχουν πραγματοποιήσει νηοψίες σε ακόμη δύο. Η αμερικανική διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως πρωταρχικό στόχο την επιβολή των μέτρων του αποκλεισμού και τη διατήρηση της ασφάλειας στην ευαίσθητη αυτή θαλάσσια περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki