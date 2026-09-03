Ο ΔΟΠΑ προειδοποιεί για την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών στις εμπόλεμες ζώνες

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) απηύθυνε πρόσφατα νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών. Η έκκληση αυτή έρχεται ως απάντηση στους αυξημένους κινδύνους που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Η προειδοποίηση του ΔΟΠΑ συνέπεσε χρονικά με την επίσημη ενημέρωση από την Ουκρανία, η οποία δήλωσε ότι θεωρεί πλέον μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο για την πολιτική αεροπορία.

Η έκκληση του ΔΟΠΑ για ενίσχυση της ασφάλειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) απηύθυνε νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του, ζητώντας τους να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών. Η έκκληση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω των κινδύνων που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες, όπου οι ένοπλες συγκρούσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής επικινδυνότητας για τις αερομεταφορές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο οργανισμός υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται για πολιτικά αεροσκάφη να βρεθούν στο επίκεντρο ένοπλων συγκρούσεων. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να πληγούν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάληψη άμεσης δράσης για την αποφυγή απρόβλεπτων και επικίνδυνων καταστάσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, ο ΔΟΠΑ κάλεσε τα κράτη να αξιολογούν διαρκώς την ασφάλεια του εναέριου χώρου που ελέγχουν. Παράλληλα, τους ζήτησε να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των πτήσεων, προκειμένου να προστατευθούν οι ζωές των επιβατών και των πληρωμάτων.

Η Ουκρανία κηρύσσει μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο

Η τοποθέτηση του ΔΟΠΑ, η οποία δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες στην ανακοίνωσή της, ήρθε την ίδια ημέρα που η Ουκρανία προέβη σε επίσημη ενημέρωση του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτή την ενημέρωση, η Ουκρανία θεωρεί πλέον μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο για την πολιτική αεροπορία, μια κίνηση που σηματοδοτεί την κλιμάκωση των ανησυχιών για την ασφάλεια των πτήσεων στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή του Κιέβου ακολουθεί προηγούμενη δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι ρωσικοί αιθέρες έχουν καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνοι», υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζει η πολιτική αεροπορία στην περιοχή.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι για τις επιθέσεις με drones

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αιτιολόγησε την εκτίμησή του για τον ρωσικό εναέριο χώρο, επικαλούμενος την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρότι η πολιτική αεροπορία δεν αποτελεί άμεσο στόχο των επιχειρήσεων, δεν είναι δυνατόν να επιχειρεί με ασφάλεια σε έναν εναέριο χώρο όπου πραγματοποιούνται τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιχειρήσεις ως μια απάντηση στην επιλογή της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την άποψη του Κιέβου ότι οι ενέργειές του αποτελούν αντίδραση στις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις, επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Η αντίδραση της Ρωσίας και τα μέτρα ασφαλείας

Από την πλευρά της, η Ρωσία αντέδρασε στις δηλώσεις και τις ενέργειες της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιχειρήσεις με drones ως «κρατική τρομοκρατία», εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τις ενέργειες του Κιέβου και την οπτική του για την κατάσταση.

Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη διασφάλιση της προστασίας των πτήσεων εντός του ρωσικού εναέριου χώρου, ως απάντηση στους αυξημένους κινδύνους που έχουν επισημανθεί και την κήρυξη του εναέριου χώρου ως μη ασφαλούς από την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Enikos