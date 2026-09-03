Το Ιράν ορκίζεται να συντρίψει τις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα κρατήσουν καιρό

Οι σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε νέα κλιμάκωση, καθώς σημειώθηκαν σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών από τον Ιούλιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό», ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ορκιζόμενο να συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς.

Η ιρανική αντίδραση έρχεται ύστερα από φονικά πλήγματα που δέχθηκε τη νύχτα που πέρασε, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού σε γαμήλια δεξίωση, τον οποίο η Τεχεράνη χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου».

Δηλώσεις και προτάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα διαρκέσουν «για πάρα πολύ καιρό». Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες, τον οποίο οι ΗΠΑ κατέστρεψαν. Επίσης, δήλωσε ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν «όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ – κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό». Χαρακτήρισε την επίθεση της προηγούμενης νύχτας ως «πολύ σφοδρή» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι «προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε». Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ» τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική αντίδραση και οι επιθέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ

Σε απάντηση στα πλήγματα που δέχθηκε, το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Τεχεράνη ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς, μετά τα φονικά πλήγματα που δέχθηκε. Μεταξύ των πληγμάτων αυτών, ήταν και ο βομβαρδισμός σε γαμήλια δεξίωση, τον οποίο το Ιράν χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου».

Τα αμερικανικά πλήγματα και οι ανθρώπινες απώλειες

Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων, σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες. Μεταξύ των νεκρών ήταν επτά μέλη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και άμαχοι.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίσης επιθέσεις εναντίον του Ιράν την Κυριακή, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά ύστερα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας. Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Οι στόχοι περιλάμβαναν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικές εγκαταστάσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τουλάχιστον 11 θανάτους: τέσσερις σε γαμήλιο γλέντι στο Σιρίκ (νοτιοανατολικά), όπου τραυματίστηκαν επίσης άλλοι 70 άνθρωποι, και επτά στο Χουζεστάν (δυτικά).

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω της κλιμάκωσης

Ως άμεσο αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της έντασης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο. Συγκεκριμένα, η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Topontiki