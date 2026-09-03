Δύο παλαιστίνιοι έφηβοι νεκροί στη δυτική όχθη μετά από επίθεση εποίκων και ισραηλινών δυνάμεων

Δύο Παλαιστίνιοι, ηλικίας 16 και 19 ετών, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στο χωριό αλ-Μουγκάιγερ, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι δύο νεαροί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχαν Ισραηλινοί έποικοι και στρατιωτικές δυνάμεις. Το αιματηρό αυτό περιστατικό σημειώνεται εν μέσω ενός κύματος αυξανόμενων εντάσεων και κλιμακούμενης βίας στην ευρύτερη περιοχή.

Το αιματηρό περιστατικό και οι πρώτες πληροφορίες

Οι δύο Παλαιστίνιοι, ένας 16χρονος και ένας 19χρονος, έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη στο χωριό Αλ Μουγάιρ, κοντά στη Ραμάλα. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, καθώς και τοπικές πηγές. Επιπλέον, τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στο επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ότι οι δύο νεαροί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εφόδου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επίθεση αυτή συμμετείχαν τόσο Ισραηλινοί έποικοι όσο και στρατιωτικές δυνάμεις. Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων στη Δυτική Όχθη, όπου οι επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Η εκδοχή του ισραηλινού στρατού

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε ανακοινωθέν σχετικά με το συμβάν. Σε αυτό, αναφέρεται ότι άνδρες του εισήλθαν στο Αλ Μουγάιρ με σκοπό να εγγυηθούν την ασφάλεια αστυνομικών και ενός Ισραηλινού πολίτη, οι οποίοι επιδίωκαν να ανακτήσουν εκτρεφόμενα ζώα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο χωριό, ξέσπασαν «βίαια επεισόδια».

Ο στρατός προσέθεσε ότι οι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον «υποκινητών κλειδιών» που πετούσαν πέτρες. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «χτυπήματα» στους «τρομοκράτες» που έγιναν στόχοι. Τέλος, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενεργεί «εξέταση» του συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο Παλαιστίνιοι.

Κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Το νέο αυτό αιματηρό επεισόδιο έρχεται στο φόντο ενός κύματος εντεινόμενης βίας από εξτρεμιστές εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων έχουν ενταθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας ένα κλίμα αυξημένης ανησυχίας και αστάθειας στην περιοχή.

Η βία στη Δυτική Όχθη είχε κλιμακωθεί περαιτέρω τον Αύγουστο, με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό: την πολιορκία του χωριού Κούσρα από Ισραηλινούς εποίκους. Το γεγονός αυτό πυροδότησε διεθνείς αντιδράσεις και κατακραυγή, αναδεικνύοντας την επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών

Παράλληλα με την κλιμάκωση της βίας, η ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από τον πόλεμο του 1967. Έκτοτε, έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμοι οικισμοί και φυλάκια εποίκων, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να καταγράφει ταχεία εξάπλωση των εβραϊκών οικισμών.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η αυξανόμενη παρουσία εποίκων στα όρια παλαιστινιακών χωριών, όπως το Κούσρα, εγγράφεται στο πλαίσιο ευρύτερου εγχειρήματος. Στόχος αυτού του εγχειρήματος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είναι η απόσπαση περισσότερων εδαφών από τους Παλαιστίνιους, αφαιρώντας από τα χέρια τους περιοχές που ελπίζουν πως θα αποτελέσουν μέρος του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader