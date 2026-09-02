Ο ιρανικός πύραυλος «Καταστροφέας Κάστρων» και οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος Kheibar Shekan, γνωστός και ως «Καταστροφέας Κάστρων», έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον συζητούμενα όπλα στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το Ιράν χρησιμοποίησε πρόσφατα αυτόν τον πύραυλο σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και υποδομών στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές έρχονται σε μια περίοδο κλιμάκωσης, με την Τεχεράνη να επιδιώκει να αποδείξει την επάρκεια του πυραυλικού της οπλοστασίου μετά από έξι μήνες αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Ο «Καταστροφέας Κάστρων» και τα χαρακτηριστικά του

Ο Kheibar Shekan αποτελεί έναν βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς (MRBM), ο οποίος αναπτύχθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Η ανάπτυξή του εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, ένα πρόγραμμα που αποτελεί έναν από τους βασικούς δηλωμένους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για ένα από τα νεότερα συστήματα πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς του Ιράν. Ο πύραυλος διαθέτει βεληνεκές που φτάνει περίπου τα 1.450 χιλιόμετρα και μπορεί να φέρει κεφαλή με χωρητικότητα από 449 έως 590 κιλά. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πυραύλου είναι η πρόωσή του με στερεό καύσιμο.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε σε μια νέα φάση αυτή την εβδομάδα, μετά από μια παύση που διήρκεσε έναν μήνα. Η κλιμάκωση ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν οι αμερικανικές δυνάσεις επιτέθηκαν στο νησί Λαράκ του Ιράν, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς της χώρας.

Η επίθεση αυτή των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονταν από το στρατηγικό στενό. Η ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησε το Ιράν να αντεπιτεθεί άμεσα, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Οι ιρανικές αντεπιθέσεις με πυραύλους

Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις εναντίον διαφόρων ιρανικών στόχων. Σε απάντηση, η Τεχεράνη αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο, στοχεύοντας αρκετές αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν βάσεις στην Ιορδανία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), στο Μπαχρέιν και στο Ιράκ. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο κύμα των επιθέσεων, πύραυλοι Kheibar Shekan στόχευσαν το στρατόπεδο Camp Titin στη νότια Ιορδανία.

Στο τρίτο κύμα επιθέσεων, πύραυλοι Kheibar Shekan και Emad στόχευσαν εγκαταστάσεις και υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Prince Hassan.

Σύγκριση με αμερικανικά πυραυλικά συστήματα

Συγκριτικά με τα ιρανικά συστήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ακριβείας PrSM κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Η εταιρεία Lockheed Martin έχει περιγράψει τους PrSM ως πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς να πλήξουν στόχους σε αποστάσεις που κυμαίνονται από 60 χιλιόμετρα έως και περισσότερα από 499 χιλιόμετρα μακριά.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν αξιοποιήσει πυραύλους cruise Tomahawk. Αυτά τα όπνα χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους εμβέλεια και την ακρίβειά τους, καθώς μπορούν να πετούν σε χαμηλά υψόμετρα και να πλήττουν στόχους που βρίσκονται έως και 2.500 χιλιόμετρα μακριά.

Με πληροφορίες από: Newsit