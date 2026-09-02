Η Chevron επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα με φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο

Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός Chevron προχωρά σε σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βενεζουέλα, αποκτώντας νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη ζώνη του Ορινόκο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει σημαντική αύξηση της παραγωγής της στη χώρα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η επέκταση της Chevron στη Βενεζουέλα

Η Chevron ανακοίνωσε την απόκτηση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βενεζουέλα, συγκεκριμένα στη ζώνη του Ορινόκο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Petroindependencia, στην οποία η Chevron κατέχει ποσοστό 49%, σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Ουίρτ, διευκρίνισε αργότερα από το Καράκας ότι το συνολικό ποσό αφορά τις τρεις κοινοπραξίες της εταιρείας στη Βενεζουέλα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο αμερικανικός όμιλος υπέγραψε συμφωνίες με τις αρχές της Βενεζουέλας για τις τρεις αυτές εταιρικές οντότητες. Οι συμφωνίες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις, την ανάπτυξη έργων και την αύξηση της παραγωγής, με στόχο τη δημιουργία «ανταγωνιστικών μακροπρόθεσμων επενδύσεων».

Στόχοι παραγωγής και ιστορική παρουσία

Η Chevron έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της στη Βενεζουέλα. Τον Ιανουάριο, η μέση παραγωγή ανερχόταν σε περίπου 240.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ τον Ιούλιο είχε φτάσει τα 270.000 βαρέλια. Η εταιρεία αναφέρει ότι, αθροιστικά στις τρεις κοινοπραξίες της, η παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 15% από τις αρχές του έτους.

Ο στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα να φτάσει περίπου τα 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Ο Μάικ Ουίρτ εκτίμησε ότι μια αύξηση κατά περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα χρόνια θα αποτελούσε «σημαντικό ποσοστό αύξησης» για τον κλάδο, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την κατάσταση των υποδομών της Chevron στη χώρα. Ο ίδιος δήλωσε ότι «η ιστορία της Chevron στη Βενεζουέλα ξεκινά πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και η διεύρυνση της παρουσίας μας αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο τεράστιο δυναμικό των πόρων της χώρας».

Η χαλάρωση των περιορισμών και το εμπάργκο

Η αμερικανική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα είχε περιοριστεί σημαντικά μετά το εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2019. Ωστόσο, το 2023 οι περιορισμοί χαλάρωσαν και δόθηκαν άδειες για τη λειτουργία πετρελαϊκών εταιρειών, γεγονός που επέτρεψε στην Chevron να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία εκτιμώνται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το 17% του παγκόσμιου συνόλου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ. Ωστόσο, το πετρέλαιο της χώρας είναι βαρύ και υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργό πετρέλαιο, ενώ η εξόρυξη και η διύλισή του είναι δαπανηρές.

Παρότι τα διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ μπορούν να επεξεργαστούν αυτόν τον τύπο πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας δεν θα μειώσει τις τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει στις 28 Αυγούστου «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία» με τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα «υπερδιπλασιάσει» τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ και θα «μειώσει σημαντικά τις τιμές της βενζίνης για όλους τους Αμερικανούς».

Η κοινοπραξία με την NABEP

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που θα έδινε στις ΗΠΑ τον έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνόλου των γνωστών αποθεμάτων της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, οι ΗΠΑ δημιουργούν μια ιδιωτική κοινοπραξία με τη North American Blue Energy Partners (NABEP).

Η NABEP ανήκει στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα, Αλεχάντρο Μπετανκούρ, ο οποίος υπήρξε πρώην σύμμαχος του Ούγκο Τσάβες, του πρώην σοσιαλιστή προέδρου. Η NABEP είναι ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα, μετά τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό Chevron. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «εκατομμύρια βαρέλια νέας παραγωγής πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αμερικανικών διυλιστηρίων και θα αντλούνται με αμερικανικά γεωτρύπανα και υποδομές, στηρίζοντας επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και χιλιάδες θέσεις εργασίας στο εσωτερικό». Οι ΗΠΑ θα έχουν εγγυημένο δικαίωμα αγοράς του 20% της παραγωγής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis