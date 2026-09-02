Εσωτερική κρίση στο Πεντάγωνο: Παραιτήσεις στρατηγών και συγκρούσεις στην ηγεσία

Η αποχώρηση του Νταν Ντρίσκολ, του πολιτικού επικεφαλής του αμερικανικού Στρατού, φέρνει στην επιφάνεια μια βαθιά σύγκρουση στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Πεντάγωνο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή εσωτερική κρίση, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές στην κορυφή του Στρατού και αντιδράσεις για την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών. Οι διαφωνίες επεκτείνονται ακόμη και στην ανάπτυξη drones, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα γύρω από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ

Το τελευταίο επεισόδιο αυτής της εσωτερικής κρίσης είναι η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος κατείχε τη θέση του πολιτικού επικεφαλής του αμερικανικού Στρατού. Ο Ντρίσκολ, ο οποίος είναι στενός φίλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, υπέβαλε την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αποχώρησή του έρχεται έπειτα από μια μακρά περίοδο αντιπαράθεσης με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η απόφαση του Ντρίσκολ να παραιτηθεί οφείλεται, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο Πεντάγωνο, στις συνεχείς συγκρούσεις με τον Χέγκσεθ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό του Στρατού.

Οι διαφωνίες με τον υπουργό Άμυνας

Πρόσωπο που γνωρίζει τις απόψεις του Ντρίσκολ ανέφερε ότι ο παραιτηθείς επικεφαλής θεωρούσε πως ο υπουργός Άμυνας προκαλούσε «ζημιά που θα επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά» στον Στρατό. Η ίδια πηγή δήλωσε πως ο Ντρίσκολ «είχε προσπαθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους και τόσες πολλές φορές», αλλά έγινε «ξεκάθαρο ότι ο Χέγκσεθ δεν ήταν διατεθειμένος να ακούσει τα γεγονότα, την αλήθεια ή τη λογική, εξαιτίας της προσωπικής του αντιπάθειας».

Ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, περιέγραψε την κατάσταση με σκληρά λόγια, δηλώνοντας: «Είναι μια αποκαλυπτική στιγμή και νομίζω ότι δείχνει ότι το Πεντάγωνο βρίσκεται σε αποδιοργάνωση».

Απομακρύνσεις ανώτατων αξιωματικών

Οι σχέσεις μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω των αποφάσεων που αφορούσαν την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Ένα κομβικό σημείο ήταν η απομάκρυνση του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, τον Απρίλιο.

Η περίπτωση του στρατηγού Τζορτζ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, περίπου δύο ντουζίνες στρατηγοί και ναύαρχοι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους ή έχουν οδηγηθεί στην έξοδο. Αυτό συμβαίνει καθώς ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προχωρά σε μια μεγάλη αναμόρφωση της στρατιωτικής ηγεσίας.

Κενά στην ηγεσία του Στρατού

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, και μετά την παραίτηση του Ντρίσκολ, ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή ούτε μόνιμο πολιτικό επικεφαλής ούτε μόνιμο αρχηγό. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην ανώτατη διοίκηση.

Για την οριστική κάλυψη και των δύο αυτών θέσεων, απαιτείται η έγκριση της Γερουσίας. Η διαδικασία αυτή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στο Πεντάγωνο.

Αυξημένες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων

Η εσωτερική αυτή κρίση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανοιχτά μέτωπα και αυξημένες ανάγκες στη Μέση Ανατολή, με χιλιάδες στρατιώτες να βρίσκονται εκεί για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Ο Στρατός διαχειρίζεται κρίσιμα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Patriot και THAAD, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια. Η σύγκρουση με το Ιράν προσθέτει επιπλέον πίεση στις επιχειρησιακές ανάγκες των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis