Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει τη μετονομασία των Στενών του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε σήμερα τη μετονομασία των Στενών του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ». Η πρόταση διατυπώθηκε μέσω ανάρτησης στην προσωπική του πλατφόρμα, Truth Social, και έρχεται σε συνέχεια άλλων παρόμοιων ενεργειών για τη μετονομασία γεωγραφικών σημείων. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο έχει κλείσει από την Τεχεράνη μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη (02.09.2026) στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα Στενά του Ορμούζ σε 'Στενά Τραμπ';». Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν “πιο καυτό” από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Η πρόταση αυτή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν και επανειλημμένων δηλώσεων του Τραμπ ότι η στρατηγικά ζωτικής σημασίας πλωτή οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Τα Στενά του Ορμούζ είναι μία από τις σημαντικότερες οδούς διαμετακόμισης ενέργειας στον κόσμο.

Προηγούμενες μετονομασίες

Η πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή της ονομασίας της «λίμνης Οντάριο» σε «λίμνη Αμερική». Η λίμνη αυτή βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά. Σύμφωνα με την εντολή, ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και το υπουργείο του έλαβαν οδηγίες να ενημερώσουν το Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων με το νέο όνομα.

Ο Καναδάς απέρριψε την αλλαγή ονόματος της λίμνης Οντάριο, παρόλο που η Google και η Apple ενημέρωσαν πρόσφατα τους χάρτες τους με τη νέα ονομασία. Επιπλέον, στις αρχές της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι μετονομάζει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, μια αλλαγή που επίσης απορρίφθηκε από το Μεξικό και άλλους διεθνείς ομολόγους του. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνορεύουν με τη λίμνη Οντάριο όσο και με τον Κόλπο του Μεξικού, οι οποίοι έφεραν τα ονόματά τους για αιώνες.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες οδούς διαμετακόμισης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η πλωτή οδός μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η Τεχεράνη έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν. Οι διελεύσεις μέσω της πλωτής οδού παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Μάλιστα, ιχνηλάτες πλοίων αναφέρουν ότι οι διελεύσεις έχουν μειωθεί περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι στρατιωτικές επιθέσεις στην περιοχή έχουν ξαναρχίσει μετά από μια διακοπή που διήρκεσε εβδομάδες.

Ισχυρισμοί για τον έλεγχο και τις εξαγωγές

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι το Ιράν έχει χάσει τον έλεγχο του στενού. Παρά τη μείωση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου από την ευρύτερη περιοχή είναι πλέον υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται στην προϋπόθεση ότι στον απολογισμό συμπεριληφθούν και οι αγωγοί της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η στρατηγικά ζωτικής σημασίας πλωτή οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit