Βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ

Νέα εσωτερική κρίση προκαλεί στο Πεντάγωνο η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ, μέχρι πρότινος ανώτατου πολιτικού προϊσταμένου του αμερικανικού Στρατού. Η αποχώρηση αυτή έρχεται έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο εντάσεων και σοβαρών διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ντρίσκολ υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Χέγκσεθ παρενέβαινε στη λειτουργία και τη διοίκηση του μεγαλύτερου κλάδου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι λόγοι της παραίτησης και οι διαφωνίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Νταν Ντρίσκολ εξέφρασε τη θέση ότι οι επιλογές του υπουργού Άμυνας προκαλούσαν στον Στρατό «ζημιά που θα επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά». Αυτή η δήλωση προέρχεται από πρόσωπο που γνωρίζει τις θέσεις του Ντρίσκολ και καταδεικνύει το βάθος της διαφωνίας.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ντρίσκολ είχε επιχειρήσει επανειλημμένα, και με διαφορετικούς τρόπους, να αντιμετωπίσει τις διαφωνίες που είχαν προκύψει. Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χέγκσεθ δεν ήταν διατεθειμένος να ακούσει επιχειρήματα που βασίζονταν «στα γεγονότα, την αλήθεια ή τη λογική», λόγω της προσωπικής του αντιπάθειας.

Βαθύτερη κρίση στο Πεντάγωνο

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εσωτερικές συγκρούσεις που έχουν ταράξει το Πεντάγωνο τους τελευταίους μήνες. Η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σημαντικών ανακατατάξεων, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Την ίδια περίοδο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται σε παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν. Η πολεμική αυτή εμπλοκή ασκεί πρόσθετη πίεση στις επιχειρησιακές δυνατότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στα αποθέματα πυρομαχικών. Ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, σχολίασε σχετικά ότι «είναι μια αποκαλυπτική στιγμή και νομίζω ότι δείχνει ότι το Πεντάγωνο βρίσκεται σε αποδιοργάνωση».

Απομακρύνσεις στρατηγών και ναυάρχων

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής ανάμεσα στον Ντρίσκολ και τον Χέγκσεθ ήταν η απομάκρυνση του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, τον περασμένο Απρίλιο. Αυτή η κίνηση αποτέλεσε ένα από τα πολλά επεισόδια στην αναταραχή της στρατιωτικής ηγεσίας.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση ή έχει οδηγήσει στην έξοδο περίπου δύο δωδεκάδες στρατηγούς και ναυάρχους. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναμόρφωσης της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ, με σημαντικές συνέπειες για τη δομή και τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων.

Το κενό στην ηγεσία και ο ρόλος του Στρατού

Μετά την παραίτηση του Ντρίσκολ, ο αμερικανικός Στρατός βρίσκεται πλέον χωρίς μόνιμο πολιτικό επικεφαλής, αλλά και χωρίς μόνιμο αρχηγό. Και οι δύο θέσεις απαιτούν έγκριση από τη Γερουσία, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κενό στην ηγεσία αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω του ρόλου που έχει αναλάβει ο Στρατός στην αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ. Τα συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν μέρος αυτής της άμυνας, βρίσκονται υπό την ευθύνη του Στρατού, καθιστώντας την απουσία μόνιμης ηγεσίας ένα ζήτημα με δυνητικά ευρύτερες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki