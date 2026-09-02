Ταυτοποιήθηκαν ύποπτοι για απόπειρες επίθεσης με drones στη Λειψία

Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων, ενός Ρώσου υπηκόου που φέρει λετονικό διαβατήριο και ενός άνδρα από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, σε σχέση με τις απόπειρες επίθεσης με drones που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η γερμανική κυβέρνηση είχε αποδώσει αυτές τις ενέργειες σε μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, όπως ανακοινώθηκε χθες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα για το περιστατικό, με τους ερευνητές να έχουν συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία.

Η ταυτότητα των υπόπτων και οι επίσημες εκτιμήσεις

Η έρευνα για τις απόπειρες επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ατόμων. Πρόκειται για έναν Ρώσο υπήκοο, ο οποίος διαθέτει λετονικό διαβατήριο, και έναν άνδρα καταγωγής Λευκορωσίας, ο οποίος φέρει ρωσικό διαβατήριο. Οι δύο αυτοί άνδρες θεωρούνται πλέον βασικοί ύποπτοι για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα στη γερμανική πόλη.

Η γερμανική κυβέρνηση, σε δηλώσεις της χθες, είχε ήδη συνδέσει τις απόπειρες αυτές με τη δράση ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη εκτίμηση των γερμανικών αρχών ενισχύεται από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, τα οποία παρακολουθούν στενά την υπόθεση και έχουν δημοσιεύσει λεπτομερή ρεπορτάζ.

Τα ευρήματα για τον Λευκορώσο ύποπτο

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν ίχνη DNA που ανήκουν στον Λευκορώσο άνδρα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους υπόπτους. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουν προκύψει, συνδέοντας άμεσα τον συγκεκριμένο άνδρα με τον τόπο των γεγονότων. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει επίσης να ανακατασκευάσουν σε μεγάλο βαθμό το ιστορικό των ταξιδιών του.

Από την ανασύνθεση των κινήσεών του, προέκυψε η πληροφορία ότι ο Λευκορώσος ύποπτος πιστεύεται πως εισήλθε στη Ζώνη Σένγκεν χρησιμοποιώντας ιταλική βίζα. Αυτή η λεπτομέρεια παρέχει στους ερευνητές περαιτέρω στοιχεία για τη διαδρομή του και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εισέλθει στην ευρωπαϊκή επικράτεια πριν από τις απόπειρες επίθεσης με drones στη Λειψία.

Ο ρόλος και οι διασυνδέσεις του Ρώσου υπηκόου

Ο δεύτερος ύποπτος, ο Ρώσος υπήκοος, εκτιμάται από τις αρχές ότι διαδραμάτισε έναν κομβικό ρόλο στην προετοιμασία των επιθέσεων. Οι κινήσεις του έχουν επίσης αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο Ρώσος ύποπτος ταξίδεψε στη Γερμανία στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, με προορισμό τη Σαξονία.

Η παραμονή του στη Γερμανία ήταν σύντομη, καθώς αναχώρησε από τη χώρα δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση με drones. Πρόσθετες πληροφορίες, όπως αυτές που μεταδόθηκαν από το ARD και επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι ο Ρώσος ύποπτος πιστεύεται πως διατηρεί διασυνδέσεις με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών, γεγονός που συνάδει με τις αρχικές εκτιμήσεις της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συλλογή στοιχείων και η πορεία της έρευνας

Η έρευνα για την υπόθεση των επιθέσεων με drones στη Λειψία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα BILD, οι ερευνητές έχουν επεκτείνει τις έρευνές τους και αναζητούν πληροφορίες από τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες. Από αυτές τις εταιρείες, έχουν ήδη εξασφαλιστεί στοιχεία DNA, τα οποία προστίθενται στον φάκελο της υπόθεσης και αναλύονται προσεκτικά.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν εντοπίσει τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων σε πύργους κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που επιτρέπει την ανασύνθεση των μετακινήσεων και των επικοινωνιών τους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών εναντίον των δύο ταυτοποιημένων υπόπτων.

Με πληροφορίες από: News.gr