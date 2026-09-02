Επίθεση με drone στη Λειψία: Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία και προαναγγέλλει κυρώσεις

Οι σχέσεις της Γερμανίας και συνολικά της Ευρώπης με τη Ρωσία εισέρχονται σε μία ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς το Βερολίνο κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για την επίθεση με drone που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό, κατά το οποίο εντοπίστηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με σημαντική ποσότητα εκρηκτικών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανακοινώσεις από τις γερμανικές αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για «πολεμικές» ενέργειες.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Το drone, το οποίο έφερε 600 γραμμάρια εκρηκτικών, εντοπίστηκε τη νύχτα της 4ης προς την 5η Αυγούστου. Η ανακάλυψη έγινε στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αεροδρόμιου της Λειψίας, σε κοντινή απόσταση από ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Antonov. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ήταν φορτωμένα με σφαίρες και βλήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, αν ο πυροκροτητής του εκρηκτικού μηχανισμού είχε λειτουργήσει και το drone είχε εκραγεί, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η πυροδότηση των εκρηκτικών θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τεράστια καταστροφή.

Νέα ευρήματα και αρχικές εκτιμήσεις

Αρχικά, υπήρχαν εκτιμήσεις που υποδείκνυαν τη συμμετοχή και ενός δεύτερου drone στην επίθεση. Ωστόσο, οι ερευνητές αργότερα εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με αυτό το σενάριο. Η έρευνα, πάντως, συνεχίστηκε και οδήγησε σε νέα ευρήματα.

Στις 14 Αυγούστου, εντοπίστηκαν στην άκρη του αεροδρομίου ίχνη Hexogen, ενός στρατιωτικού εκρηκτικού υλικού, μαζί με ένα ακόμη drone. Αυτά τα νέα στοιχεία προσέθεσαν περαιτέρω βάθος στην έρευνα για το περιστατικό.

Η αντίδραση της Γερμανίας

Το Βερολίνο έχει περάσει πλέον από τις αρχικές υποψίες στην ευθεία απόδοση ευθυνών στη Ρωσία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ήδη προειδοποιήσει ότι όποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση «θα πληρώσει». Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, προανήγγειλε πακέτο κυρώσεων ως απάντηση στο περιστατικό.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση βλέπει «ανάγκη για κατάλληλη και αναγκαία δράση σε αυτή την κατάσταση» και ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο θα απαντήσει «σε αυτή την υβριδική επίθεση στη Λειψία με αναλογικά και μετρημένα, αλλά εξίσου αποφασιστικά μέτρα». Τόνισε επίσης ότι «δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινά στόχος υβριδικού πολέμου» και πρόσθεσε ότι «η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελεί μέρος προσπαθειών αποσταθεροποίησης, παραπληροφόρησης, απειλών, δολιοφθοράς και επιθετικότητας».

Η στήριξη από Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Η αντίδραση στο περιστατικό δεν περιορίστηκε μόνο στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς το Βερολίνο, ενώ το ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε τη Γερμανία ότι θα υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στήριξε τόσο τη γερμανική αντίδραση όσο και τον νέο γύρο ευρωπαϊκών κυρώσεων. Ο Μακρόν ανέφερε ότι «αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες. Μπροστά σε αυτή την κλιμάκωση, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr