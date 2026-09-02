Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Οι σχέσεις της Γερμανίας και συνολικά της Ευρώπης με τη Ρωσία εισέρχονται σε μία ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό, που αφορούσε ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά το οποίο εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, οδήγησε σε «πολεμικές» ανακοινώσεις από γερμανικής πλευράς. Οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα ήταν καταστροφικά αν είχε λειτουργήσει ο πυροκροτητής του εκρηκτικού μηχανισμού.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Το drone, το οποίο μετέφερε 600 γραμμάρια εκρηκτικών, εντοπίστηκε τη νύχτα της 4ης προς την 5η Αυγούστου. Η ανακάλυψη έγινε στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου της Λειψίας, σε άμεση γειτνίαση με ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Antonov. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ήταν φορτωμένα με σφαίρες και βλήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί από τη Γαλλία, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο πυροκροτητής του εκρηκτικού μηχανισμού που έφερε το drone φαίνεται πως δεν λειτούργησε, αποτρέποντας έτσι την έκρηξη. Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, εάν ο μηχανισμός είχε πυροδοτηθεί, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν καταστροφικές για την περιοχή και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, καθώς και για το φορτίο των ουκρανικών αεροσκαφών.

Νέα ευρήματα και αρχικές εκτιμήσεις

Αρχικά, υπήρχαν εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για τη συμμετοχή και ενός δεύτερου drone στην επίθεση. Ωστόσο, οι ερευνητές, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ερευνών, εξέφρασαν αμφιβολίες για την ορθότητα αυτού του σεναρίου. Η έρευνα, παρόλα αυτά, συνεχίστηκε και έφερε στο φως νέα και σημαντικά ευρήματα, ενισχύοντας την εικόνα του περιστατικού.

Στις 14 Αυγούστου, εντοπίστηκαν στην άκρη του αεροδρομίου ίχνη Hexogen, ενός στρατιωτικού εκρηκτικού υλικού. Μαζί με τα ίχνη του εκρηκτικού, βρέθηκε και ένα ακόμη drone, γεγονός που προσέθεσε νέα δεδομένα στην υπόθεση. Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι, σε περίπτωση πυροδότησης των εκρηκτικών μηχανισμών, θα μπορούσε να είχε προκληθεί εκτεταμένη καταστροφή. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ήδη προβεί σε δηλώσεις, προειδοποιώντας ότι όποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση «θα πληρώσει» για τις πράξεις του.

Η απόδοση ευθυνών στη Ρωσία

Το Βερολίνο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την αξιολόγηση των στοιχείων, πέρασε πλέον από το στάδιο των υποψιών στην ευθεία απόδοση ευθύνης στη Ρωσία για το περιστατικό. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, προχώρησε σε δηλώσεις προαναγγέλλοντας ένα πακέτο κυρώσεων ως απάντηση στην επίθεση.

Ο Βάντεφουλ τόνισε ότι η γερμανική κυβέρνηση διαβλέπει «ανάγκη για κατάλληλη και αναγκαία δράση σε αυτή την κατάσταση». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το Βερολίνο θα απαντήσει «σε αυτή την υβριδική επίθεση στη Λειψία με αναλογικά και μετρημένα, αλλά εξίσου αποφασιστικά μέτρα», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Γερμανίας να αντιδράσει στις ενέργειες που της αποδίδονται.

Υβριδικός πόλεμος και επιδείνωση σχέσεων

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογράμμισε τη φύση της αντιπαράθεσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινά στόχος υβριδικού πολέμου». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων απειλών και την προσέγγιση της Γερμανίας στην αντιμετώπισή τους. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελεί μέρος προσπαθειών αποσταθεροποίησης, παραπληροφόρησης, απειλών, δολιοφθοράς και επιθετικότητας», περιγράφοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο ρωσικών ενεργειών.

Ο Βάντεφουλ αναφέρθηκε ακόμη στο εξαιρετικά κακό επίπεδο στο οποίο έχουν φτάσει πλέον οι σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Η δήλωσή του επιβεβαιώνει την περαιτέρω επιδείνωση των διμερών σχέσεων μετά το περιστατικό της Λειψίας, το οποίο προστίθεται σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν δοκιμάσει τις διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis