Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση με drone στη Λειψία

Οι γερμανικές αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους με δεσμούς με τη Ρωσία, οι οποίοι ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές, για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με εκρηκτικά εναντίον μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε. Η ταυτοποίηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να κατονομάσει επισήμως τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου». Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου, αφορούσε ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη.

Οι ταυτότητες των υπόπτων και οι ρωσικοί δεσμοί

Σύμφωνα με κοινό ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung και των γερμανικών δικτύων NDR και WDR, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι έχουν εξακριβώσει την ταυτότητα δύο υπόπτων που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας είναι άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο, ενώ ο δεύτερος είναι άνδρας από τη Λευκορωσία που διαθέτει ρωσικό διαβατήριο.

Και οι δύο άνδρες φέρονται να είναι ήδη γνωστοί στις γερμανικές αρχές. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες δείχνουν ότι στην υπόθεση συμμετείχαν άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών, τους οποίους ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, χαρακτήρισε «πράκτορες χαμηλού επιπέδου». Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας ερευνά επισήμως τους δύο υπόπτους, ενώ οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει το άτοπο που είχε αναλάβει την οργάνωση και την καθοδήγηση της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε

Η έρευνα για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου, ένα drone που μετέφερε περίπου 600 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης εντοπίστηκε στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov. Ο πυροκροτητής του εκρηκτικού μηχανισμού φαίνεται ότι δεν λειτούργησε, αποτρέποντας μια ενδεχόμενη καταστροφή.

Στις 14 Αυγούστου, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης στην περίμετρο του αεροδρομίου ίχνη του στρατιωτικού εκρηκτικού RDX (hexogen) μαζί με ακόμη ένα drone. Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου ήταν αυτός που εντόπισε το drone, το οποίο βρισκόταν σε χώρο διακίνησης φορτίου κοντά σε διάδρομο απογείωσης. Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου Λειψίας–Χάλε, ενός σημαντικού κόμβου εμπορευματικών μεταφορών στο κρατίδιο της Σαξονίας.

Ειδικοί πυροτεχνουργοί κλήθηκαν στο σημείο και χρησιμοποίησαν ρομπότ για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών. Σύμφωνα με αναφορές, ένα δεύτερο drone καταστράφηκε αφού συγκρούστηκε με αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο.

Η επίσημη στάση της Γερμανίας

Η ταυτοποίηση των δύο υπόπτων έρχεται μετά την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να κατονομάσει επισήμως τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο παρουσίαζε χαρακτηριστικά συμβατά με ρωσική τεχνολογία και έφερε εκρηκτικά.

Ο κ. Ντόμπριντ εμφανίστηκε πολύ σοβαρός σε συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας ότι η απόπειρα επίθεσης είχε οργανωθεί επαγγελματικά, με μεγάλη τεχνική γνώση και σημαντική προετοιμασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι λεγόμενες «υβριδικές ρωσικές επιχειρήσεις» στην Ευρώπη. Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης της 4ης Αυγούστου.

Ο υπουργός δεν αποκάλυψε τα ονόματα των πιθανών δραστών ούτε εξήγησε αναλυτικά γιατί οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται και οι πληροφορίες πρέπει να προστατευτούν πολύ αυστηρά.

Διπλωματικές εξελίξεις και ευρύτερες ανησυχίες

Η ανακοίνωση της Γερμανίας προκάλεσε σειρά αντιποίνων από τη γερμανική πλευρά, μεταξύ των οποίων και η απόφαση για το κλείσιμο ρωσικού προξενείου. Το περιστατικό θεωρείται ενδεικτικό μιας ευρύτερης τάσης που καταγράφεται στην Ευρώπη, όπου αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον χωρών που συμμετέχουν στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit