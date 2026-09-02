Η Μόσχα κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμμένο εν μέσω νέας όξυνσης των σχέσεων

Ο επιτετραμμένος της Γερμανίας στη Μόσχα κλήθηκε την Τετάρτη στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε νέα τροχιά έντασης. Η κίνηση της ρωσικής πλευράς έρχεται μετά τις κατηγορίες του Βερολίνου ότι η Ρωσία συνδέεται με μια επίθεση με drone που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Μόσχα, από την πλευρά της, απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατηγορίες και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

Κλήση του Γερμανού επιτετραμμένου στη Μόσχα

Την Τετάρτη, ο επιτετραμμένος της Γερμανίας στη Μόσχα κλήθηκε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Η κλήση αυτή αποτελεί ένα διπλωματικό γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο κρατών. Οι σχέσεις Μόσχας και Βερολίνου βρίσκονται ήδη σε μια ιδιαίτερα τεταμένη φάση, και η συγκεκριμένη κίνηση προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην αλυσίδα των διπλωματικών προστριβών.

Η ρωσική πλευρά προχώρησε σε αυτή την ενέργεια ως απάντηση σε πρόσφατες δηλώσεις και κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν από το Βερολίνο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην ήδη επιβαρυμένη διμερή σχέση. Η ενέργεια αυτή θεωρείται ως μια σαφής ένδειξη της δυσαρέσκειας της Μόσχας απέναντι στις γερμανικές θέσεις.

Κατηγορίες για επίθεση με drone και ρωσική άρνηση

Η κλήση του Γερμανού επιτετραμμένου στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έλαβε χώρα μετά τις κατηγορίες που διατύπωσε το Βερολίνο, συνδέοντας τη Ρωσία με μια επίθεση με drone. Η επίθεση αυτή φέρεται να σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προκαλώντας ανησυχία και οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων.

Από την πλευρά της, η Μόσχα αντέδρασε άμεσα και κατηγορηματικά. Απορρίπτει πλήρως τις συγκεκριμένες κατηγορίες, αρνούμενη οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό του αεροδρομίου της Λειψίας. Η ρωσική κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Βερολίνου, τονίζοντας την απουσία οποιασδήποτε σύνδεσης με την επίθεση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία»

Στο μεταξύ, η διπλωματική αντιπαράθεση εντάθηκε περαιτέρω με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ έκανε λόγο για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», μια δήλωση που προσέδωσε νέα διάσταση στην κρίση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Η συγκεκριμένη φρασεολογία υποδηλώνει μια σοβαρή κλιμάκωση στην αξιολόγηση της κατάστασης από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην περαιτέρω όξυνση του διπλωματικού κλίματος, ενισχύοντας την πίεση προς τη Ρωσία και υποστηρίζοντας τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Βερολίνο. Η δήλωση αυτή προσδίδει ένα ευρύτερο, συλλογικό ευρωπαϊκό πλαίσιο στην αντιπαράθεση.

Σκληρές δηλώσεις από τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σε σημερινή του ανάρτηση, ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Γερμανία «αξίζει» να βρεθεί στο στόχαστρο. Η δήλωση αυτή, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αντανακλά την έντονη δυσαρέσκεια της ρωσικής ηγεσίας.

Οι δηλώσεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ προστίθενται στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, εντείνοντας την ανησυχία για την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η χρήση τόσο σκληρής γλώσσας από έναν τόσο υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο υπογραμμίζει το βάθος της τρέχουσας διπλωματικής κρίσης.

Κατηγορίες για «νεοναζιστικές» και «ρωσοφοβικές» πολιτικές

Πέρα από την δήλωση ότι η Γερμανία «αξίζει» να στοχοποιηθεί, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της γερμανικής κυβέρνησης. Στην ανάρτησή του, κατηγόρησε ευθέως το Βερολίνο για την υιοθέτηση «νεοναζιστικών» και «ρωσοφοβικών» πολιτικών. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα βαριοί και εντείνουν την αντιπαράθεση σε ιδεολογικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες αυτές από τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας σηματοδοτούν μια περαιτέρω ρητορική κλιμάκωση. Η χρήση τέτοιων όρων από τη ρωσική πλευρά αναδεικνύει την ένταση και το βάθος της διαφωνίας που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου, προσθέτοντας ένα νέο επίπεδο στην ήδη περίπλοκη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki