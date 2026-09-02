Από τις «ανηφόρες των παππούδων μας» στο πιο εξωπραγματικό ασανσέρ: Το πιο δύσκολο ταξίδι για το σχολείο

Η πρόσβαση στο σχολείο για τα παιδιά του απομονωμένου χωριού Nizhuhe, βαθιά μέσα στο Μεγάλο Φαράγγι του ποταμού Nizhu στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, αποτελούσε μέχρι πρόσφατα μια άκρως επικίνδυνη καθημερινότητα. Οι μαθητές έρχονταν αντιμέτωποι με μια εξαντλητική αναρρίχηση κατά μήκος απόκρημνων ορεινών μονοπατιών. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή μετατράπηκε ριζικά χάρη στην κατασκευή δύο τεράστιων ανελκυστήρων, οι οποίοι άλλαξαν τον τρόπο που τα παιδιά φτάνουν στην τάξη.

Η επικίνδυνη καθημερινότητα των μαθητών

Για πολλά χρόνια, οι μικροί μαθητές του Nizhuhe αντιμετώπιζαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι για να φτάσουν στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού Guanzhai. Το χωριό βρίσκεται σε μια απομονωμένη τοποθεσία, βαθιά μέσα στο Μεγάλο Φαράγγι του ποταμού Nizhu, στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Κάθε τρεις εβδομάδες, οι μαθητές έπρεπε να πραγματοποιούν μια εξαντλητική και άκρως επικίνδυνη τρίωρη αναρρίχηση. Η διαδρομή αυτή γινόταν κατά μήκος απόκρημνων ορεινών μονοπατιών, απαιτώντας μεγάλη προσοχή και αντοχή από τα παιδιά.

Ένας από τους μαθητές περιέγραψε την εμπειρία ως εφιάλτη, δηλώνοντας: «Έπρεπε να κουβαλάω όλα μου τα πράγματα και να περπατάω ώρες σε γκρεμούς. Μια απροσεξία αρκούσε για να γλιστρήσω στο κενό». Η συνολική διαδρομή μετ' επιστροφής απαιτούσε έξι ώρες, κάνοντας την εκπαίδευση μια πραγματική πρόκληση.

Η έλευση του «Qingyun Ladder»

Μια σημαντική ανατροπή στην καθημερινότητα των μαθητών ξεκίνησε το 2022. Εκείνη τη χρονιά, οι τοπικές αρχές παρέδωσαν στην κυκλοφορία ένα εντυπωσιακό επίτευγμα της μηχανικής, το οποίο ονομάστηκε Qingyun Ladder.

Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο εξωτερικό ανελκυστήρα, ο οποίος έχει ύψος 268 μέτρα και είναι προσαρμοσμένος πάνω σε έναν κάθετο βράχο. Η κατασκευή του ανελκυστήρα είχε ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων και κυρίως των μαθητών, προσφέροντας μια ασφαλέστερη και ταχύτερη λύση στην επικίνδυνη ανάβαση.

Το απρόσμενο πρόβλημα και η λύση

Παρόλο που ο Qingyun Ladder έφερε μια σημαντική βελτίωση, η κοσμοσυρροή που προκάλεσε δημιούργησε ένα απρόσμενο πρόβλημα. Οι τεράστιες ουρές τουριστών που επισκέπτονταν την περιοχή καθυστερούσαν τους ίδιους τους μαθητές. Παρόλο που οι μαθητές μετακινούνταν δωρεάν, αναγκάζονταν να περιμένουν ώρες για να ανέβουν στον ανελκυστήρα.

Η λύση σε αυτό το νέο πρόβλημα δόθηκε με έναν εξίσου εντυπωσιακό τρόπο. Ακριβώς δίπλα στον πρώτο ανελκυστήρα, κατασκευάστηκε ένας δεύτερος, ακόμη πιο σύγχρονος πανοραμικός ανελκυστήρας, ο οποίος ονομάστηκε Fuyao Ladder.

Ο νέος ανελκυστήρας έχει ύψος που αγγίζει τα 288 μέτρα από τον πυθμένα του φαραγγιού. Διαθέτει μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μειώσει τον χρόνο αναμονής στη μέση, επιλύοντας το πρόβλημα των καθυστερήσεων για τους μαθητές.

Η σημερινή διαδρομή για το σχολείο

Σήμερα, η διαδρομή των παιδιών του Nizhuhe για το σχολείο έχει μετατραπεί σε μια σύγχρονη και ασφαλή εμπειρία. Η μετακίνηση περιλαμβάνει πλέον μια σύντομη διαδρομή με λεωφορείο, η οποία ακολουθείται από μια θεαματική ανάβαση με τον ανελκυστήρα.

Επιπλέον, η διαδρομή ολοκληρώνεται με μια βόλτα με τελεφερίκ, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία. Χάρη σε αυτά τα εντυπωσιακά «δίδυμα» ασανσέρ, μια από τις πιο επικίνδυνες και κοπιαστικές μαθητικές διαδρομές στον κόσμο έχει μετατραπεί σε μια καθημερινή, συναρπαστική εμπειρία που κόβει την ανάσα.

Με πληροφορίες από: Reader