Τουρκική κίνηση στο Marine Traffic: Μετονομάστηκε σε «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» περιοχή νότια του Καστελλόριζου

Η Άγκυρα προχώρησε σε μια νέα κίνηση, μετονομάζοντας περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου σε «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ-Κας» στην πλατφόρμα Marine Traffic. Παράλληλα, το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara» αναπτύχθηκε στην ίδια θαλάσσια έκταση, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας με την έκδοση αντί-NAVTEX. Οι ενέργειες αυτές εκτιμάται ότι αποτελούν μέρος μιας μεθοδευμένης τακτικής δημιουργίας εντυπώσεων οριοθέτησης.

Η ψηφιακή αποτύπωση των τουρκικών διεκδικήσεων

Η Άγκυρα προχώρησε μέχρι και στην ψηφιακή αποτύπωση των μονομερών διεκδικήσεών της, καταφέρνοντας να εμφανίζεται στους χάρτες της δημοφιλούς πλατφόρμας Marine Traffic η ονομασία «Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγιέ-Κας» (Fethiye-Kas National Marine Park). Η περιοχή στην οποία αναφέρεται αυτή η ονομασία βρίσκεται νοτίως του Καστελλόριζου. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να περάσει η ονομασία του αυθαίρετου θαλάσσιου πάρκου στους χάρτες που χρησιμοποιεί καθημερινά η διεθνής ναυτιλία.

Η πλατφόρμα Marine Traffic χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας την προσπάθεια αυτή μέρος μιας μεθοδευμένης τακτικής δημιουργίας εντυπώσεων οριοθέτησης. Η εμφάνιση αυτής της ονομασίας σε ένα τόσο διαδεδομένο εργαλείο ναυτιλίας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την αντίληψη χιλιάδων χρηστών για την περιοχή.

Η ανάπτυξη του ερευνητικού σκάφους «Tubitak Marmara» και η ελληνική αντίδραση

Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτές οι κινήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα, η Τουρκία έχει αναπτύξει στην ίδια θαλάσσια έκταση το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara». Η Άγκυρα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την παρουσία του σκάφους τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η Τουρκία, με την παράνομη NAVTEX που εξέδωσε, δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόφαση για αυτή τη δέσμευση είναι οι έρευνες στο θαλάσσιο πάρκο του Κας, το οποίο οριοθετήθηκε πρόσφατα από την Άγκυρα παρανόμως.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Η ελληνική πλευρά απάντησε με την έκδοση αντί-NAVTEX, δηλώνοντας την αντίθεσή της στις τουρκικές ενέργειες και διεκδικήσεις στην περιοχή. Η έκδοση της ελληνικής αντί-NAVTEX σηματοδοτεί την άρνηση της Ελλάδας να αναγνωρίσει τις τουρκικές μονομερείς ενέργειες.

Το χρονικό πλαίσιο των τουρκικών ενεργειών

Η αποστολή του ερευνητικού σκάφους «Tubitak Marmara» στην περιοχή καταγράφηκε μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας. Πρόκειται για τη συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία αφορά την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Αυτή η χρονική συγκυρία δίνει μια επιπλέον διάσταση στις τουρκικές κινήσεις και τις τοποθετεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακών εξελίξεων και στρατηγικών σχεδιασμών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προειδοποιητικό σήμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Η κίνηση της Άγκυρας, τόσο με τη μετονομασία στην πλατφόρμα όσο και με την ανάπτυξη του ερευνητικού σκάφους, εκτιμάται ότι αποτελεί «πρόγευση» και προειδοποιητικό σήμα. Η Τουρκία δείχνει με αυτό τον τρόπο πώς προτίθεται να αντιδράσει στην επικείμενη έναρξη των θαλάσσιων εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το έργο αυτό είναι γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI).

Η Άγκυρα φαίνεται να σηματοδοτεί τις προθέσεις της ενόψει των μελλοντικών εξελίξεων στην περιοχή, ειδικά σε ό,τι αφορά έργα υποδομής που αφορούν την ενέργεια και τη διασύνδεση κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενέργεια αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση ή να εκφραστεί δυσαρέσκεια για τις εν λόγω πρωτοβουλίες.

Η αναμενόμενη αντίδραση της ελληνικής πλευράς

Εκτιμάται ότι η ελληνική πλευρά θα επιληφθεί του θέματος που αφορά την εμφάνιση της τουρκικής ονομασίας στην πλατφόρμα Marine Traffic. Η προβολή μιας μονομερούς τουρκικής θέσης σε χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας θεωρείται σημαντικό ζήτημα, καθώς μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την κυριαρχία και τα θαλάσσια δικαιώματα στην περιοχή.

Η Αθήνα αναμένεται να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, καθώς επηρεάζει την αντίληψη της διεθνούς ναυτιλίας για την οριοθέτηση της περιοχής. Η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει να διασφαλίσει την ορθή απεικόνιση των διεθνώς αναγνωρισμένων θαλάσσιων ζωνών.

Με πληροφορίες από: Enikos