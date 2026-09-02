Ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός καγκελάριος, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές πολιτικές προκλήσεις, καθώς η δημοτικότητά του καταγράφεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ενόψει των περιφερειακών εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνησή του επαναφέρει τον «ρωσικό τρόμο» στην Ευρώπη, κατηγορώντας ευθέως τη Ρωσία για ένα περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια συσπείρωσης των ψηφοφόρων και ανάσχεσης της δυναμικής της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD).

Η πολιτική θέση του Φρίντριχ Μερτς

Το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μερτς φαίνεται να κρίνεται στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές, με σενάρια για άμεση αντικατάστασή του στην Καγκελαρία να εντείνονται. Ο Μερτς, του οποίου η δημοφιλία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, επιδιώκει να «ποντάρει» στον «ρωσικό κίνδυνο» προκειμένου να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του κόμματός του, των Χριστιανοδημοκρατών.

Με την ανάδειξη της «απειλής της Μόσχας», ο Γερμανός καγκελάριος ευελπιστεί να φθείρει την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Το AfD, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «καλπάζον» προς την εξουσία, υποστηρίζει τον τερματισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα.

Το περιστατικό με το drone στη Λειψία

Η ευρωπαϊκή ηγεσία, μαζί με συνοδοιπόρους του Μερτς όπως η Κάλας και άλλα «γεράκια» της Ευρώπης, ξανασηκώνουν τη σημαία του «αντιρωσισμού». Η κυβέρνηση Μερτς κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Συγκεκριμένα, ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov. Το αεροπλάνο αυτό χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία. Παρόλο που δεν σημειώθηκε έκρηξη, οι γερμανικές αρχές εκτίμησαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή.

Η άνοδος του AfD και οι δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AfD προηγείται με 40% στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, έναντι 23% των Χριστιανοδημοκρατών. Το κρατίδιο αυτό αναμένεται να γίνει το πρώτο στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας που θα έχει ακροδεξιά κυβέρνηση.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το AfD είναι πλέον το δημοφιλέστερο κόμμα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το κόμμα του Μερτς ακολουθεί με 22%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται στο 12%. Το AfD έχει χαρακτηριστεί επίσημα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «εξτρεμιστικό» και «απειλή για τη δημοκρατική τάξη».

Η αντίδραση της Ρωσίας και οι κατηγορίες

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό του drone. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε τις κατηγορίες «απολύτως παράλογες» και προειδοποίησε ότι αυτές θα έχουν συνέπειες στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιτέθηκε στην κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι κατηγορεί τη Μόσχα με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας και την πτώση των ποσοστών της κυβέρνησης. Ο Πούτιν υπαινίχθηκε επίσης ότι η Γερμανία είχε «φυτέψει» αποδεικτικά στοιχεία για να ενοχοποιήσει τη Ρωσία για το περιστατικό.

Οικονομικές επιπτώσεις και η κριτική στον Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς ισχυρίστηκε πως μια νίκη του AfD θα αποτελέσει «σημαντική οικονομική ζημιά» για τη Γερμανία. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις του δεν φαίνεται να έχουν απήχηση στο γερμανικό κοινό. Η πλειονότητα των Γερμανών κατηγορεί τον ίδιο τον καγκελάριο για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η άλλοτε πανίσχυρη γερμανική οικονομία.

Η γερμανική οικονομία «βαδίζει» ασθμαίνοντας, ισορροπώντας μεταξύ ύφεσης και οριακής ανάπτυξης. Η Γερμανία έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από τη ρήξη με τη Ρωσία, καθώς λόγω αυτής στερήθηκε το άφθονο και φτηνό ρωσικό αέριο, το οποίο προσέφερε ένα τεράστιο πλεονέκτημα στη βαριά βιομηχανία της χώρας. Η ευρωπαϊκή ηγεσία επαναφέρει τον «ρωσικό τρόμο» στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis