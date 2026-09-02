Η Δανία στέλνει κληρωτούς στρατιώτες στη Γροιλανδία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην Αρκτική

Η Δανία προχώρησε για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία στην ανάπτυξη κληρωτών στρατιωτών στη Γροιλανδία, μια κίνηση που σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της στην Αρκτική. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των συχνών αναφορών και απαιτήσεων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση του ημιαυτόνομου δανικού νησιού. Η Κοπεγχάγη επιδιώκει να δείξει αποφασιστικότητα σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Οι κινήσεις της Δανίας στη Γροιλανδία

Η Δανία ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική, τοποθετώντας κληρωτούς στρατιώτες στη Γροιλανδία, μια ενέργεια που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Οι κληρωτοί αποτελούν μέρος της πρώτης ομάδας που σχηματίστηκε βάσει ενός νέου, εκτεταμένου συστήματος στρατολογίας. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο να επιτρέψει στους στρατιώτες να επιχειρούν σε μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και ταυτόχρονα απαιτητικές περιοχές του βασιλείου, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον.

Ένας 19χρονος κληρωτός, ο Ντέιβιντ, δήλωσε στο Reuters ότι η παρουσία τους «δείχνει παρουσία, ότι είμαστε εδώ και δεν σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και επίσης, ότι σκεπτόμαστε τους ανθρώπους στη Γροιλανδία». Την ίδια στιγμή, ο 22χρονος Άντον, ένας άλλος κληρωτός, εξέφρασε την άποψη ότι η κίνηση αυτή «στέλνει ένα μήνυμα ότι η Δανία ενισχύει τον εαυτό της για το μέλλον».

Η απαίτηση των ΗΠΑ και η απάντηση Κοπεγχάγης

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επιδιώξει κατ’ επανάληψη να αποκτήσει το ημιαυτόνομο δανικό νησί της Γροιλανδίας. Οι απαιτήσεις του Τραμπ βασίζονταν σε ανησυχίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, ενώ κατηγορούσε την Κοπεγχάγη ότι είχε παραμελήσει την άμυνα της Αρκτικής περιοχής.

Τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία απέρριψαν σθεναρά την ιδέα της πώλησης ή παραχώρησης του νησιού. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε, δήλωσε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον του αρκτικού νησιού συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία τους.

Η εκπαίδευση των κληρωτών στις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής

Οι κληρωτοί λαμβάνουν μέρος στα δανικά στρατιωτικά γυμνάσια που φέρουν την ονομασία «Arctic Endurance». Αυτά τα γυμνάσια έχουν σχεδιαστεί για να εκπαιδεύουν τους στρατιώτες τόσο για τη μάχη όσο και για την επιβίωση σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, όπου οι κληρωτοί κινούνται μέσα από ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από γυμνούς βράχους και άδενδρες ανοικτές εκτάσεις, χωρίς δέντρα σε κοινή θέα.

Η λοχαγός Λόρα Γέπσεν, διοικητής λόχου, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης αυτής. Δήλωσε ότι «είμαστε μέρος της ευρύτερης εικόνας της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία, όμως ο ρόλος μας εδώ είναι απλώς να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους κληρωτούς, τους στρατιώτες, και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπειρία με την εκπαίδευση στο έδαφος και το κλίμα της Αρκτικής».

Η στρατηγική σημασία της περιοχής και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η αποστολή των κληρωτών αποτελεί επίσης μέρος της επιχείρησης «Arctic Sentry», μιας αποστολής που ξεκίνησε φέτος από το ΝΑΤΟ. Ο κύριος σκοπός της «Arctic Sentry» είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Συμμαχίας στην Αρκτική, καθώς και η μείωση των εντάσεων στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, οι οποίες προέκυψαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Αρκτική, επέκρινε την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Χαρακτήρισε αυτή τη δραστηριότητα ως άμεση απειλή για την ασφάλεια, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης. Παράλληλα, η Κίνα έχει αυξήσει τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε μεταλλεύματα περιοχή, κυρίως σε σύμπραξη με τη Μόσχα.

Οικονομικές δεσμεύσεις και δηλώσεις αξιωματούχων

Η Κοπεγχάγη έχει δεσμευθεί να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας στην Αρκτική. Αυτή η δέσμευση έρχεται αφότου ο Δανός υπουργός Άμυνας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν χρόνια υποεπένδυσης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες ενέργειες και επενδύσεις.

Οι κινήσεις αυτές της Δανίας σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την παρουσία της στην Αρκτική, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας και της ευρύτερης περιοχής. Η τοποθέτηση κληρωτών αποτελεί μια απτή απόδειξη της αποφασιστικότητας της Δανίας να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και να ενισχύσει την άμυνά της σε αυτό το στρατηγικό σημείο του πλανήτη, απέναντι σε διεθνείς πιέσεις και αυξημένο ενδιαφέρον από διάφορες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Topontiki