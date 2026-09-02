Ο Ερντογάν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών

Νέες προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφορικά με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θέτοντας εκ νέου ζητήματα που αφορούν την ελληνική κυριαρχία.

Νέες προειδοποιήσεις για τα νησιά του Αιγαίου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας την Αθήνα να αλλάξει στάση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα». Τόνισε επίσης ότι «η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν έχει βλέψεις σε ξένα εδάφη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων της. «Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μηνύματα προς την Αθήνα για τις διεθνείς συμφωνίες

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ερντογάν έκανε αναφορά στις διεθνείς συμφωνίες, υποστηρίζοντας ότι η αγνόηση ή η παραβίασή τους «δεν ωφελεί κανέναν». Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθηκών δεν θα ωφελήσει καμία από τις δύο πλευρές.

Σε πιο αυστηρό τόνο, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι «όποιος ερμηνεύει τη νηφάλια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος». Επανέλαβε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, κάνει σοβαρό λάθος.

Η στάση της Τουρκίας και οι «λανθασμένοι δρόμοι»

Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη στάση της Ελλάδας, η οποία, όπως επισημάνθηκε, στέλνει μηνύματα διαλόγου προς την Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία και τις δυνατότητές της στα νησιά του Αιγαίου. Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε με την φράση: «Τι να κάνουμε; Τι μας αναλογεί; Να κάνουμε αυτό που πρέπει». Πρόσθεσε δε, ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο» αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Διατήρηση καλής γειτονίας και «ό,τι είναι απαραίτητο»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. «Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα με βάση την καλή γειτονία», ανέφερε. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Κας, λέγοντας: «Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι;»

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία υπήρξε ειλικρινής σε όλα τα ζητήματα και συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι «τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις» από την ελληνική πλευρά.

Η ιστορία ως οδηγός για την ειρήνη

Ο Τούρκος πρόεδρος κατέληξε στις δηλώσεις του με μια αναφορά στην ιστορία. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους πρέπει να διδαχθούν από τα διδάγματά της». Δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki