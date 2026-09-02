Η κατολίσθηση στο Νεπάλ μετρά 1.130 νεκρούς, σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες

Περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, μετά την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.130, ενώ 4.462 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές του Νεπάλ επεσήμαναν ότι οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται δραματικά, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε την τεράστια καταστροφή.

Ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νεπάλ, οι νεκροί στη χώρα έχουν φτάσει τους 1.114. Παράλληλα, 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους διασώστες να δίνουν σκληρή μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας κάνουν λόγο για επιπλέον 16 νεκρούς στην περιοχή του Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την καταστροφή ανέρχεται στους 1.130, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 4.462.

Καταστροφή από κατάρρευση παγετώνα

Η καταστροφική κατολίσθηση έπληξε το Νεπάλ την προηγούμενη εβδορίδα, συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το συμβάν προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα στα Ιμαλάια, γεγονός που οδήγησε σε τεράστιες κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής ήταν εκτεταμένες, με κτίρια και ολόκληρα χωριά να ισοπεδώνονται από τη σφοδρότητα των φαινομένων. Η περιοχή που επλήγη αντιμετωπίζει πλέον ένα τεράστιο πρόβλημα με 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP).

Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες

Μία εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ επεσήμαναν ότι οι ελπίδες για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων μειώνονται. Ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC), δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε».

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, αναζητώντας επιζώντες κυρίως μεταξύ των εργατών που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών. Όπως εξήγησε ο Ράζα Ραμ Μπάσνετ, εκπρόσωπος του στρατού, οι σήραγγες αυτές διαθέτουν χώρους για την παραμονή ανθρώπων. Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανακοινώσει ότι 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών, ωστόσο τουλάχιστον άλλοι 639 εξακολουθούν να αγνοούνται, με την πεποίθηση ότι κάποιοι από αυτούς είναι εγκλωβισμένοι σε σήραγγες.

Η εκτίμηση του απόστρατου στρατηγού

Ο Μπινόζ Μπάσνετ, απόστρατος στρατηγός που είχε επιβλέψει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό του 2015, οπότε σκοτώθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι, σχολίασε την κατάσταση. Όπως ανέφερε, «Με δεδομένη τη φύση της καταστροφής και την περιοχή που επλήγη από την πλημμύρα, καθώς περνούν οι ημέρες υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες».

Στροφή στην αποκατάσταση και ανοικοδόμηση

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, επεσήμανε ότι πλέον οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών. Σε ανάρτησή του αργά χθες βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαχ ανέφερε ότι «Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην αποκατάσταση, ενώ παράλληλα εργάζεται για την προστασία των ζωών των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές και παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική συμβουλευτική».

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki