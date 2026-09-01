Σκιάθος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε ιστιοφόρο στα ανοιχτά του νησιού

Ένα ναυτικό περιστατικό σημειώθηκε χθες, 31 Αυγούστου, στα ανοιχτά της Σκιάθου, όταν ένα τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε ιστιοφόρο. Το συμβάν, αν και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, ευτυχώς δεν οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα για τους επιβαίνοντες.

Το τουριστικό σκάφος μετέφερε συνολικά 42 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την πρόσκρουση. Η Λιμενική Αρχή της Σκιάθου κινητοποιήθηκε άμεσα για τη διαχείριση της κατάστασης και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Το χρονικό της πρόσκρουσης στα ανοιχτά της Σκιάθου

Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ το τουριστικό σκάφος είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Σκιάθου. Ο προορισμός του ήταν η γραφική νησίδα Τσούγκρια, μια δημοφιλής επιλογή για τους επισκέπτες του νησιού. Κατά τη διάρκεια του πλου, και συγκεκριμένα στα ανοιχτά της Σκιάθου, το σκάφος συγκρούστηκε με ένα ιστιοφόρο.

Η πρόσκρουση σημειώθηκε με το αριστερό μέρος της πλώρης του τουριστικού σκάφους, το οποίο χτύπησε το ιστιοφόρο. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, προκλήθηκε ένα ρήγμα στην πλώρη του τουριστικού σκάφους, γεγονός που απαιτούσε άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των επιβαινόντων και του ίδιου του σκάφους.

Άμεση αντίδραση και ασφαλής αποβίβαση των επιβατών

Μετά την πρόσκρουση, η προτεραιότητα δόθηκε στην ασφαλή αποβίβαση των επιβατών. Το πλήρωμα του τουριστικού σκάφους φρόντισε ώστε οι 42 επιβάτες να αποβιβαστούν με πλήρη ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν σοβαρά προβλήματα. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση συνέβαλε στο να μην υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές από το συμβάν.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποβίβασης των επιβαινόντων, το τουριστικό σκάφος κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Εκεί, προσέδεσε με ασφάλεια, επιτρέποντας την περαιτέρω εξέταση των ζημιών και την έναρξη των διαδικασιών για την αποκατάστασή του. Η ασφαλής πρόσδεση ήταν ένα σημαντικό βήμα μετά την αρχική πρόσκρουση.

Διερεύνηση του περιστατικού και έλεγχος κυβερνήτη

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του ναυτικού περιστατικού, η Λιμενική Αρχή της Σκιάθου προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Μία από τις πρώτες κινήσεις ήταν η διενέργεια αλκοολομέτρησης στον κυβερνήτη του τουριστικού σκάφους. Τα αποτελέσματα της αλκοολομέτρησης ήταν αρνητικά, γεγονός που αποκλείει την επήρεια αλκοόλ κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της αλκοολομέτρησης, το Λιμεναρχείο, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ατύχημα, προχώρησε στη σύλληψη του κυβερνήτη του σκάφους. Η σύλληψη αυτή αποτελεί μέρος της τυπικής διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιου είδους ναυτικά συμβάντα, με σκοπό τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η πρόσκρουση.

Εξέλιξη της υπόθεσης και μέτρα για το σκάφος

Μετά τη σύλληψή του, ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους αφέθηκε ελεύθερος. Η αποφυλάκισή του έγινε κατόπιν προφορικής εντολής που δόθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου. Αυτή η ενέργεια υποδεικνύει ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω κράτησή του, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Επιπλέον, ως προληπτικό μέτρο και για λόγους ασφαλείας, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους. Η απαγόρευση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να προσκομιστεί το απαιτούμενο βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας. Αυτό το έγγραφο είναι κρίσιμο για να πιστοποιηθεί ότι το σκάφος είναι σε κατάσταση να πλεύσει ξανά με ασφάλεια, μετά τις ζημιές που υπέστη από την πρόσκρουση.

Με πληροφορίες από: Reader