Νέα ένταση Γερμανίας – Ρωσίας μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας έχουν εισέλθει σε μια νέα, επικίνδυνη φάση, μετά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle. Η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει ευθύνες στη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone, η οποία σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου του 2026. Το Βερολίνο χαρακτηρίζει το συμβάν ως μέρος μιας ευρύτερης ρωσικής εκστρατείας υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα προχωρά σε μέτρα κατά της Ρωσίας και προειδοποιεί για νέες απόπειρες.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle

Το βράδυ της 4ης Αυγούστου του 2026, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατάφερε να εισέλθει στη ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου Leipzig/Halle. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη. Το drone δεν ήταν ένα απλό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή.

Το εύρημα αυτό προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις γερμανικές αρχές, οι οποίες κινητοποίησαν ειδικές δυνάμεις. Για την εξουδετέρωση του μηχανισμού, χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ, σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου.

Τέσσερις ώρες χωρίς εντοπισμό και η αντίδραση των αρχών

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν αφορούσε την ασφάλεια του αεροδρομίου, καθώς το drone με τα εκρηκτικά παρέμεινε στον εναέριο χώρο της ευαίσθητης αυτής εγκατάστασης για περίπου τέσσερις ώρες χωρίς να γίνει αντιληπτό εγκαίρως. Το περιστατικό ξεκίνησε αργά το βράδυ της 4ης Αυγούστου, όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είχε δει ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο στην περιοχή του αεροδρομίου.

Στις 00:05 της 5ης Αυγούστου, ως απάντηση στην αναφορά και το ζήτημα ασφαλείας, ολόκληρη η λειτουργία του αεροδρομίου σταμάτησε προσωρινά. Λίγο αργότερα, το αντικείμενο εντοπίστηκε στην περιοχή του νότιου διαδρόμου, εντός της ζώνης ασφαλείας του αεροδρομίου. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ήταν ειδικά διαμορφωμένο και περιείχε εκρηκτική ύλη μαζί με πυροκροτητή.

Στόχος ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη

Το drone βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Antonov, τα οποία είναι σταθμευμένα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η θέση του drone κοντά σε αυτά τα αεροσκάφη αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται από τους ερευνητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές τις επόμενες ημέρες, μέσω της ιστοσελίδας Leipziger Volkszeitung, η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης που έφερε το drone ήταν σημαντική.

Τεχνικές δυσκολίες στον εντοπισμό

Οι ερευνητές εξετάζουν πώς το drone κατάφερε να αποφύγει τον εντοπισμό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια πιθανή απάντηση μπορεί να βρίσκεται στον τρόπο επικοινωνίας του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η χρήση SIM καρτών και δικτύου LTE.

Αυτή η τεχνική δυσκολεύει τον εντοπισμό από τα συμβατικά συστήματα ανίχνευσης, τα οποία είναι σχεδιασμένα να ανιχνεύουν τα ραδιοσήματα που εκπέμπονται συνήθως μεταξύ ενός drone και του χειριστή του. Η μέθοδος αυτή ενδεχομένως να επέτρεψε στο drone να παραμείνει αθέατο για τις κρίσιμες τέσσερις ώρες.

Γερμανικές αντιδράσεις και μέτρα κατά της Ρωσίας

Η γερμανική κυβέρνηση έχει πλέον χαρακτηρίσει το περιστατικό ως μέρος μιας ευρύτερης ρωσικής εκστρατείας υβριδικών επιθέσεων που στοχεύουν την Ευρώπη. Αυτή η εκτίμηση έχει οδηγήσει σε νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας.

Ως απάντηση, το Βερολίνο προχωρά σε μια σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας και έχει εκδώσει προειδοποιήσεις ότι αναμένει περαιτέρω απόπειρες παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit