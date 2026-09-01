Μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις: Πώς θα κυλήσει ο Σεπτέμβριος για το ζώδιό σου;

Ο Σεπτέμβριος φέρνει σημαντικές αλλαγές και αναθεωρήσεις, σύμφωνα με τις μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις της αστρολόγου Λίτσας Πετρίδη. Ο μήνας αυτός δεν επιτρέπει να αφήνονται σε αναμονή σημαντικές εκκρεμότητες, ενώ οι πλανητικές κινήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα, τις σχέσεις και τις προσωπικές επιλογές.

Οι επιδράσεις της Νέας Σελήνης και του Ήλιου

Για εσάς, ο Σεπτέμβριος μπαίνει σε μια περίοδο που δεν επιτρέπει πλέον να αφήνετε σημαντικές εκκρεμότητες σε αναμονή. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, σας προτρέπει να αναδιοργανώσετε την καθημερινότητά σας και να αλλάξετε συνήθειες που σας εξαντλούν. Από τις 23, ο Ήλιος στον Ζυγό στρέφει το ενδιαφέρον σας στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας, στις 26, λειτουργεί σαν καθρέφτης: σας δείχνει καθαρότερα τι επιθυμείτε και τι δεν είστε πλέον διατεθειμένοι να ανεχτείτε. Ο Χείρων στον Κριό σας βοηθά να αντιμετωπίσετε παλιές ανασφάλειες. Από τις 28, ο Άρης στον Λέοντα ενισχύει τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για διεκδίκηση. Δράστε με θάρρος, χωρίς παρορμητισμό.

Αναθεωρήσεις και προσωπικές σχέσεις

Αρχίζετε να ξεχωρίζετε καλύτερα τι αξίζει να κρατήσετε και τι χρειάζεται αλλαγή. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, ευνοεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα, την προσωπική έκφραση και τις ανανεωτικές δραστηριότητες. Η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό στις 10 και απέναντί σας δυναμώνει τις προσωπικές σχέσεις. Ένα συναίσθημα μπορεί να βαθύνει, ενώ μια επιφανειακή κατάσταση ίσως αποκαλύψει τις αδυναμίες της. Ο Ερμής στον Ζυγό βοηθά να τακτοποιήσετε πρακτικές υποχρεώσεις και καθημερινές εκκρεμότητες. Προς το τέλος, ο Άρης στον Λέοντα δημιουργεί περισσότερη κινητικότητα στο σπίτι και στην οικογένεια. Αποφύγετε εντάσεις που ξεκινούν από παλιά παράπονα. Μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει ισορροπίες που είχαν διαταραχθεί.

Αλλαγές σκέψης και οικογενειακές προτεραιότητες

Οι σκέψεις σας αλλάζουν, κάτι που σας οδηγεί να αναθεωρήσετε επιλογές που κάνατε τους προηγούμενους μήνες. Ο Ουρανός στο ζώδιό σας, που γίνεται ανάδρομος στις 10 Σεπτεμβρίου, θα σας καλέσει να επανεξετάσετε αποφάσεις, σχέδια και προσωπικές προτεραιότητες. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 του μήνα, εστιάζει την προσοχή σας στο σπίτι και την οικογένεια. Μια αλλαγή χώρου, μια διαφορετική οργάνωση ή μια συζήτηση με δικούς σας ανθρώπους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ο Ερμής στον Ζυγό, από τις 10, σας κάνει πιο εκφραστικό/ή και κοινωνικό/ή, ενώ ο Ήλιος, από τις 23, ενισχύει τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφειά σας. Ο Άρης στον Λέοντα, από τις 28, αυξάνει τις μετακινήσεις και την επικοινωνία σας. Προσέξτε μόνο τη βιασύνη στις κουβέντες σας.

Επικοινωνία και ευχάριστες εξελίξεις

Η ανάγκη σας για ανοιχτή επικοινωνία εντείνεται, καθώς αρκετές καταστάσεις απαιτούν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 11 Σεπτεμβρίου ευνοεί συμφωνίες, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέα σχέδια. Από τις 10, η Αφροδίτη στον Σκορπιό ανανεώνει τη διάθεσή σας για έρωτα, δημιουργία και χαρά, φέρνοντας ενδεχομένως μια ευχάριστη εξέλιξη στην προσωπική σας ζωή. Από τις 18, ο Χείρων στο...

Με πληροφορίες από: tlife.gr