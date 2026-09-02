Έκτακτη συνάντηση ΕΕ-ΝΑΤΟ για τις ρωσικές υβριδικές απειλές μετά την επίθεση στη Λειψία

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης και Μόσχας οδηγείται στα άκρα, καθώς η Γερμανία απέδωσε και επισήμως στη Ρωσία την υβριδική επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το γεγονός αυτό πυροδότησε ένα ευρύ κύμα διπλωματικών αντιδράσεων και έκτακτων διαβουλεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με στόχο τη συντονισμένη απάντηση και την προετοιμασία νέων κυρώσεων.

Η επίσημη απόδοση ευθυνών από τη Γερμανία

Η Γερμανία απέδωσε και επισήμως στη Ρωσία την υβριδική επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αυτή η εξέλιξη έχει εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και της Μόσχας, προκαλώντας άμεσες διπλωματικές αντιδράσεις και θέτοντας σε συναγερμό τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η επίσημη ανακοίνωση του Βερολίνου οδήγησε σε μια σειρά εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων διαβουλεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και την εξεύρεση κοινών λύσεων απέναντι στις υβριδικές απειλές.

Αλληλεγγύη και συνάντηση κορυφής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς τη Γερμανία, αμέσως μετά τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν από το Βερολίνο. Η κυρία φον ντερ Λάιεν συνομίλησε με τον καγκελάριο Μερτς για να συζητήσουν την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, διαβεβαιώνοντάς τον για την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει την επικείμενη συνάντηση της Τετάρτης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να εξετάσουν διεξοδικά το ζήτημα των υβριδικών απειλών. Η συνάντηση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «σύντομης ειδοποίησης» και επιβεβαιώθηκε από την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Προετοιμασία κυρώσεων και αμυντική συνεργασία

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, πρόκειται να προετοιμαστούν πρόσθετες κυρώσεις από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών, σε μια επικείμενη σύνοδό τους. Αυτό υπογραμμίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει δυναμικά στις ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία, ενισχύοντας το πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων.

Η συνάντηση μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Μαρκ Ρούτε εντάσσεται επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και ΝΑΤΟ. Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην εμβάθυνση του συντονισμού απέναντι στις υβριδικές απειλές, δείχνοντας την κοινή προσπάθεια για θωράκιση έναντι τέτοιων περιστατικών.

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν

Σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε τη σημασία της ενότητας των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα διατηρήσουμε την ενότητα της ΕΕ παρά αυτές τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ένωσης να παραμείνει συνεκτική.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως η γερμανική κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. «Και το μήνυμα είναι σαφές: οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς σαφή απάντηση», κατέληξε στη δήλωσή της, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Με πληροφορίες από: Enikos