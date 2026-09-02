Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν επιτέθηκε σε βάσεις των ΗΠΑ μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ. Η ενέργεια αυτή ήρθε σε αντίποινα για ένα νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο ιρανικό έδαφος, το οποίο ήταν το δεύτερο μέσα σε λίγα 24ωρα.

Αμερικανικά πλήγματα και στόχοι

Οι αμερικανικές δυνάμες είχαν προηγουμένως πλήξει στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, ανακοίνωσε μέσω X το πέρας αυτού του κύματος βομβαρδισμών.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικοί πόροι και εγκαταστάσεις, δυνατότητες πόντισης ναρκών, καθώς και επικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Τα πλήγματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων στο Ιράν, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ιρανική απάντηση και οι στοχεύσεις

Ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν διεξήγαγε μία «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα». Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν αργότερα ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σηματοδοτώντας την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης.

Απειλές και προειδοποιήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε μέσω Truth Social ότι αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό», δείχνοντας την πρόθεση του Ιράν να επεκτείνει τις συνέπειες σε τυχόν συμμάχους των ΗΠΑ.

Καταστροφές και θύματα

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Επιπλέον, τρεις άλλοι πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί από αυτά τα περιστατικά.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones. Στο Μπαχρέιν, ήχησαν σειρήνες συναγερμού νωρίς το πρωί, όπως διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, εν μέσω της ιρανικής επιχείρησης.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, από χθες Τρίτη το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με το IRNA. Ειδικότερα, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Επιπλέον, τέσσερις άνθρωποι που παραβρίσκονταν σε γαμήλια γιορτή σκοτώθηκαν στην πόλη Κουχεστάκ, στην επαρχία Ορμουζγκάν, κατά την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από: News.gr