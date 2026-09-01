Τρόμος στην Times Square: Δύο νεκροί – Γυναίκα μαχαίρωσε περαστικούς, την σκότωσαν οι αστυνομικοί

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026, στην καρδιά της Times Square της Νέας Υόρκης, όταν μια 49χρονη γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο περαστικούς. Το αιματηρό περιστατικό οδήγησε στην επέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον της δράστριας, με συνέπεια τον θάνατο δύο ατόμων. Συγκεκριμένα, η δράστρια και ένα από τα θύματά της έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επίθεση και τα θύματα στην Times Square

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 το απόγευμα (23:30 ώρα Ελλάδας) σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη δράστρια, ονόματι Πάμελα Σισνέρος, μαχαίρωσε τα δύο θύματά της μέσα σε διάστημα μόλις 20 δευτερολέπτων.

Αρχικά, η Σισνέρος μαχαίρωσε στην κοιλιά έναν 68χρονο άνδρα, την ώρα που εκείνος έβγαινε από σταθμό του μετρό και περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Στη συνέχεια, επιτέθηκε σε μια 32χρονη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα στην κοιλιά. Η 32χρονη γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της, ενώ ο 68χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το προφίλ της δράστριας και η εμφάνισή της

Η δράστρια, Πάμελα Σισνέρος, φέρεται να είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας, με δύο περιστατικά να έχουν καταγραφεί το 2018 και το 2019. Μετά την επίθεση στους περαστικούς, η 49χρονη κινήθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται υποσταθμός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD).

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση, η γυναίκα εμφανίζεται να φορά ροζ μπλούζα, τζιν παντελόνι και τσαντάκι περασμένο χιαστί. Κρατούσε το μαχαίρι και κινούνταν προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, μπροστά στα έντρομα βλέμματα πλήθους περαστικών.

Η δραματική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την Πάμελα Σισνέρος να κρατά και να ανεμίζει το μαχαίρι. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τη γυναίκα για περίπου τέσσερα λεπτά, ζητώντας της επανειλημμένα να πετάξει τα μαχαίρια. Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές τους.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν κάνοντας χρήση taser. Ωστόσο, η γυναίκα αφαίρεσε τα ηλεκτρόδια και συνέχισε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους. Φέρεται μάλιστα να είπε στους αστυνομικούς πριν την πυροβολήσουν: «δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο. Θα σας σκοτώσω».

Οι πυροβολισμοί και ο τραγικός απολογισμός

Όταν η 49χρονη πλησίασε τους αστυνομικούς, έχοντας τα μαχαίρια στραμμένα προς το μέρος τους, τουλάχιστον ένας από αυτούς αναγκάστηκε να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Αρκετοί πυροβολισμοί ακούστηκαν στα βίντεο που κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές, με τη γυναίκα να πέφτει στο έδαφος.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ανακοίνωσε τον τραγικό απολογισμό του περιστατικού. Η 32χρονη γυναίκα, θύμα της επίθεσης με μαχαίρι, υπέκυψε στα τραύματά της. Επίσης, η δράστρια, Πάμελα Σισνέρος, έχασε τη ζωή της από τους αστυνομικούς πυροβολισμούς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki