Σύλληψη υπόπτου για τη φονική επίθεση σε rave party στην Ελβετία

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη από την ελβετική αστυνομία, ως ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα σε rave party στην πόλη Ααράου, στη βόρεια Ελβετία. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 22χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό πέντε ακόμη ατόμων. Η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου ανακοίνωσε τη σύλληψη σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

Η σύλληψη του 43χρονου υπόπτου

Η ελβετική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο rave party. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού του Άαργκαου, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού, καθώς και την αποκάλυψη του παρελθόντος και του πιθανού κινήτρου του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση ενεπλάκη μόνο ένας δράστης.

Το φονικό περιστατικό στο «Aarauer Rave»

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του «Aarauer Rave», ενός ετήσιου techno πάρτι που φιλοξενεί περίπου 3.500 άτομα στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση ξεκινά νωρίς το απόγευμα και διαρκεί έως τις 02:00 τη νύχτα. Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, πυρά ακούστηκαν περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, ενώ ένας 34χρονος μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς λίγο αφότου η μουσική σταμάτησε στις 02:30 π.μ. την Κυριακή.

Από την επίθεση, μία γυναίκα 22 ετών υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Επιπλέον, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 24 έως 27 ετών, νοσηλεύονται με τραύματα που χαρακτηρίζονται από ελαφρά έως σοβαρά. Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Όλα τα θύματα είχαν ως τόπο κατοικίας την Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μαρτυρίες και οι στιγμές πανικού

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στην εφημερίδα Blick τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς. Αρχικά, πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα, αλλά σύντομα συνειδητοποίησαν την πραγματικότητα και κατέφυγαν σε ένα κοντινό γυμναστήριο για να προστατευθούν. Ένας από τους μάρτυρες έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς», υπογραμμίζοντας την ένταση της επίθεσης.

Ένας άλλος μάρτυρας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι κρύφτηκε πίσω από έναν θάλαμο DJ. Είδε μία γυναίκα να κρύβεται πίσω από ένα ψυγείο, αλλά χτυπήθηκε στην πλάτη από μία σφαίρα και έχασε τη ζωή της από αιμορραγία, παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή. Ο ίδιος μάρτυρας χαρακτήρισε το γεγονός «απίστευτα τραγικό», τονίζοντας ότι ήταν νέα και πως ένα τέτοιο περιστατικό σε μια τοπική εκδήλωση στο Άαραου είναι «αδιανόητο».

Οι ενέργειες των αρχών

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνα και απηύθυνε έκκληση στον πληθυσμό να αποφύγει την περιοχή γύρω από το ιπποδρόμιο. Η περιοχή που περικλείει το ιπποδρόμιο, την πισίνα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει αποκλειστεί από τις αρχές. Επιπλέον, η αστυνομία κάλεσε όποιο άτομο διαθέτει βίντεο ή ηχητική καταγραφή από το συμβάν να τα στείλει στον λογαριασμό της αστυνομίας στο Instagram, προκειμένου να συμβάλει στις έρευνες.

Το πλαίσιο της οπλοκατοχής στην Ελβετία

Οι ένοπλες επιθέσεις είναι πολύ σπάνιες στην Ελβετία, παρόλο που η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά οπλοκατοχής στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην παράδοση της παλλαϊκής άμυνας, η οποία προβλέπει ότι οι κληρωτοί του στρατού κρατούν το τουφέκι τους στο σπίτι, αν και χωρίς τα φυσίγγια. Λόγω αυτού του γεγονότος, τα όπλα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη χώρα.

Ωστόσο, η απουσία ομοσπονδιακού μητρώου καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού των όπλων που κυκλοφορούν. Παρά την υψηλή οπλοκατοχή, οι βίαιοι πυροβολισμοί είναι σπάνιοι. Η Ελβετία ενέκρινε αυστηρότερους κανόνες ελέγχου των όπλων το 2019, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki