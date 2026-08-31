Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Σχεδόν 800 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι

Μια τραγωδία δίχως τέλος εκτυλίσσεται στο Νεπάλ, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές συνέπειες πρωτοφανών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για σχεδόν 800 νεκρούς, ενώ πάνω από 4.800 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους και ξένοι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά τις επισφαλείς συνθήκες που επικρατούν, με την ελπίδα για τον εντοπισμό επιζώντων να έχει πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί.

Η έκταση της βιβλικής καταστροφής στην περιοχή των Ιμαλαΐων

Οι πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής. Ολόκληρες κοινότητες έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με τις ζημιές να περιγράφονται ως χειρότερες από αυτές που συχνά προκαλούνται από πολλούς σεισμούς. Η καταστροφή επεκτείνεται σε όλη την περιοχή του Νεπάλ-Θιβέτ, μια απόκρημνη ζώνη των Ιμαλαΐων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ορειβάτες και προσκυνητές.

Πέντε ημέρες μετά το χτύπημα των πλημμυρών, χωριά ολόκληρα έχουν σαρωθεί ή ακόμα και σβηστεί από τον χάρτη, βυθισμένα σε μια θάλασσα λάσπης και συντριμμιών. Η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή είναι σοκαριστική, καθώς η καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων και η αγωνία των αγνοουμένων

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες ανέρχεται σε σχεδόν 800 ανθρώπους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ωστόσο, η τραγική αυτή εικόνα γίνεται ακόμα πιο βαριά από τον μεγάλο αριθμό των αγνοουμένων. Πάνω από 4.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ξένοι, εξακολουθούν να αναζητούνται ένθεν κακείθεν των συνόρων στην πληγείσα περιοχή.

Η ελπίδα για τον εντοπισμό επιζώντων έχει σχεδόν εκμηδενιστεί, καθώς έχουν περάσει πέντε ολόκληρες ημέρες από την καταστροφή. Οι οικογένειες και οι συγγενείς των αγνοουμένων βιώνουν μια ανείπωτη αγωνία, συρρέοντας σε νοσοκομεία και νεκροτομεία με την απέλπιδα προσδοκία να βρουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αδιάκοπες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε επισφαλείς συνθήκες

Παρά την τραγική κατάσταση και τις ελάχιστες ελπίδες, τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα. Οι προσπάθειες διεξάγονται κάτω από εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες, με τους διασώστες να αντιμετωπίζουν τον συνεχή κίνδυνο που εγείρει μια νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην προσπάθεια διάσωσης περίπου εκατό εργατών που έχουν παγιδευτεί σε μια υπόγεια σήραγγα. Στο σημείο Trishuli 3A, έχει δημιουργηθεί ένα φρεάτιο, και ο στρατός του Νεπάλ ετοιμάζεται να εισέλθει στη σήραγγα για να ξεκινήσει την επιχείρηση διάσωσης. Υπάρχει ορατός κενός χώρος μέσα από το νεοδιανοιγμένο άνοιγμα, γεγονός που ανανεώνει την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα επιζώντες μέσα στη σήραγγα.

Η πρόκληση της ταυτοποίησης των θυμάτων και οι μαζικές ταφές

Οι μαζικές ταφές των θυμάτων συνεχίζονται σήμερα, παρόλο που η διαδικασία ταυτοποίησης τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, δεν έχει κηρυχθεί ακόμα το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της τραγωδίας και την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Η αναζήτηση αγαπημένων προσώπων είναι μια επώδυνη διαδικασία για τις οικογένειες. Στην Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, οι συγγενείς συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, όπου φωτογραφίες των προσώπων των πτωμάτων προβάλλονται σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής, σε μια απέλπιδα προσπάθεια αναγνώρισης και εντοπισμού των αγνοουμένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki