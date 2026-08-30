Ναυτική τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Νεκρός ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος

Τραγωδία εκτυλίχθηκε χτες, Σάββατο, στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, όταν ο 76χρονος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος έχασε τη ζωή του. Το σκάφος στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Η θαλασσοταραχή που ξέσπασε στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων παγίδευσε συνολικά τρία σκάφη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης και τα παγιδευμένα σκάφη

Η σφοδρή θαλασσοταραχή που επικράτησε στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, παγιδεύοντας τρία σκάφη. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) κινητοποιήθηκε άμεσα, στήνοντας μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή ακάτων και ελικοπτέρων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να διασώσει τους επιβαίνοντες.

Αρχικά, ένα ακτοτουριστικό σκάφος παρασύρθηκε από τα κύματα και εν τέλει βυθίστηκε. Ο μοναδικός επιβαίνων σε αυτό το σκάφος πραγματοποίησε ένα επικίνδυνο άλμα στα βράχια. Εκεί, μέλη της αστυνομίας κατάφεραν να τον διασώσουν, φέρνοντάς τον σε ασφαλές σημείο, μακριά από τον κίνδυνο της φουρτούνας.

Το μοιραίο τέλος του Ντίμη Μαυρόπουλου

Στη συνέχεια, το σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε ο Ντίμης Μαυρόπουλος, μαζί με τη σύντροφό του και την κόρη του, άρχισε επίσης να βυθίζεται. Καθώς τα ελικόπτερα προσέγγιζαν το σημείο της τραγωδίας, οι δύο γυναίκες βούτηξαν στο νερό. Αμέσως μετά, περισυνελέγησαν από τις δυνάμεις διάσωσης, σώες.

Ο 76χρονος επιχειρηματίας, ωστόσο, δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το σκάφος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Ντίμης Μαυρόπουλος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους του την ώρα που αυτό βυθιζόταν. Μετά από εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, δύτες εντόπισαν τον 76χρονο νεκρό στο νερό. Αμέσως μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διάσωση και άλλων ατόμων από τρίτο σκάφος

Την ίδια ώρα που εκτυλίσσονταν οι προσπάθειες για τη διάσωση των επιβαινόντων στα δύο πρώτα σκάφη, οι δυνάμεις διάσωσης αντιμετώπιζαν και ένα τρίτο περιστατικό. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώα ακόμη δύο άτομα από ένα τρίτο σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο στην ίδια θαλάσσια περιοχή, εν μέσω της σφοδρής θαλασσοταραχής.

Η επιχείρηση του ΚΣΕΔ ήταν πολύπλοκη, καθώς έπρεπε να συντονίσει τις προσπάθειες για τρία διαφορετικά περιστατικά σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων. Η κινητοποίηση των ακάτων και των ελικοπτέρων ήταν καθοριστική για την διάσωση των υπολοίπων επιβαινόντων, αν και δυστυχώς η εξέλιξη ήταν μοιραία για τον Ντίμη Μαυρόπουλο.

Η πορεία του Ντίμη Μαυρόπουλου στην κυπριακή κοινωνία

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν μια γνωστή προσωπικότητα στην κυπριακή επιχειρηματικότητα, στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και στην κοινωνική ζωή της Λεμεσού. Γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου και των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια μακρά οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στον τομέα των ακινήτων, μεταξύ άλλων.

Εκτός από την επιχειρηματική του δράση, ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμμετείχε ενεργά σε αγώνες ράλλυ. Οδηγούσε αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και κατάφερε να αποκτήσει σημαντική παρουσία στις κυπριακές ειδικές διαδρομές, αφήνοντας το στίγμα του στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki