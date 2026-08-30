Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει αλλαγές για τους servicers: Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Νέες προθεσμίες, αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και κρίσιμες αποφάσεις για ανακοπές, πρώτη κατοικία και δάνεια σε ελβετικό φράγκο βρίσκονται στην ατζέντα του Σεπτεμβρίου. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας αλλαγών στους κανόνες λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστών ως servicers. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στα διαρκή παράπονα που αφορούν την ενημέρωση των δανειοληπτών, την επικοινωνία με τις εταιρείες και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ρυθμίσεων, ζητήματα που διατηρούν ανοιχτό ένα από τα πλέον δύσκολα μέτωπα του ιδιωτικού χρέους.

Οι αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας των servicers

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται από το υπουργείο κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της βελτίωσης της πληροφόρησης των οφειλετών. Επιπλέον, στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των απαιτήσεων που έχουν περάσει στα χέρια των εταιρειών αυτών. Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, παραμένει εάν οι νέοι κανόνες θα περιοριστούν σε απλές υποχρεώσεις ενημέρωσης ή αν θα δημιουργήσουν πραγματικά μεγαλύτερα περιθώρια για την επίτευξη βιώσιμων ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες.

Το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός δανείων έχει πλέον μεταφερθεί υπό τη διαχείριση των servicers. Ως εκ τούτου, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να διαπραγματευτούν απευθείας με αυτούς για την εξυπηρέτηση ή τη ρύθμιση των οφειλών τους, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη σαφών και δίκαιων κανόνων.

Το ιδιωτικό χρέος και οι προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου

Η μείωση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αυτό θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να επανέλθουν σε μία κατάσταση οικονομικής κανονικότητας και σταθερότητας. Η επίλυση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους κρίνεται καθοριστική για την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, δεν αποκλείονται ακόμη πιο δραστικές παρεμβάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, πέρα από αυτές που βρίσκονται ήδη υπό εξέταση. Προς το παρόν, και ενόψει των επικείμενων ανακοινώσεων που αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το υπουργείο διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με το πλήρες εύρος των μέτρων που θα ανακοινωθούν.

Ο Σεπτέμβριος μήνας κρίσιμων αποφάσεων

Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, ο μήνας Σεπτέμβριος διαμορφώνεται ως περίοδος κρίσιμων αποφάσεων για χιλιάδες οφειλέτες σε όλη τη χώρα. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική τους κατάσταση και την προστασία της περιουσίας τους. Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να κριθούν είναι οι εκκρεμείς ανακοπές, ζητήματα που σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, καθώς και υποθέσεις δανείων που έχουν συναφθεί σε ελβετικό φράγκο.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αφορά τις εκκρεμείς ανακοπές κατά πλειστηριασμών και διαταγών πληρωμής. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια προσπάθεια επίλυσης ενός μακροχρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί πολλούς δανειολήπτες και επηρεάζει την πορεία των δικαστικών υποθέσεων.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών

Την επόμενη εβδομάδα, ξεκινά επίσημα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανακοπών. Η πλατφόρμα αυτή έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ως προς την πρόσβαση των χρηστών και την εμφάνιση των υποθέσεων, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να έχουν μια πρώτη εικόνα των δεδομένων τους. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας είναι να δοθεί ένα τέλος στην πολυετή αναμονή που χαρακτηρίζει χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις. Πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχουν σήμερα οριστεί να εκδικαστούν με δικασίμους που εκτείνονται από τις 17 Σεπτεμβρίου του 2027 έως και το έτος 2039, δημιουργώντας ένα αίσθημα αβεβαιότητας και καθυστέρησης για τους εμπλεκόμενους.

Ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων

Συνολικά, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων που αναμένεται να επηρεαστούν από τη νέα διαδικασία ανέρχεται σε 36.500. Πρόκειται για έναν σημαντικό όγκο υποθέσεων που αφορά ένα ευρύ φάσμα οφειλετών και πιστωτών. Η διαχείριση αυτού του πλήθους υποθέσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των υποθέσεων, περίπου 33.000 στον αριθμό, βρίσκεται συγκεντρωμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στην πρωτεύουσα, όπου το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις δικαστικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα έντονο. Η νέα πλατφόρμα στοχεύει να προσφέρει μια λύση σε αυτή την πρόκληση, επιταχύνοντας την επίλυση των διαφορών.

Με πληροφορίες από: Topontiki