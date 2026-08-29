Δραματική η κατάσταση στο Νεπάλ: Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Η κατάσταση στο Νεπάλ χαρακτηρίζεται δραματική, καθώς οι φονικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται στους 633, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων έχει εκτοξευθεί, πλησιάζοντας τους 2.500 ανθρώπους. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών, καθώς και ξένων υπηκόων, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Οι φονικές πλημμύρες έχουν αφήσει πίσω τους έναν βαρύ απολογισμό. Συνολικά, 633 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανακοινώθηκαν στο Θιβέτ. Ο αριθμός των αγνοουμένων έχει φτάσει τους 2.478, καταγράφοντας αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τα προηγούμενα στοιχεία.

Οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοουμένους σε 2.326 στο Νεπάλ, εκ των οποίων 517 είναι ξένοι υπήκοοι. Στην Κίνα, ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 554, με 260 εξ αυτών να είναι ξένοι. Συνολικά, οι πληγέντες έχουν φτάσει τους 100.000, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.

Η αγωνία για τους αγνοούμενους ξένους υπηκόους

Μεγάλος είναι ο αριθμός των ξένων που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την καταστροφή στο Νεπάλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας, επίσημα τα άτομα που έχουν χαθεί ανέρχονται σε 517. Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί η τύχη 90 Αμερικανών πολιτών, ενώ η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ κάνει λόγο για 61 αγνοούμενους Ουκρανούς.

Αντίστοιχες αναφορές για αγνοούμενους υπηκόους έχουν γίνει από την Αυστραλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Ρωσία, καθώς και από αρκετές χώρες της Ασίας. Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται και 933 εργαζόμενοι στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, ο οποίος βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα. Παρότι έχουν εντοπιστεί επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων τους, καθιστώντας δύσκολες τις προσπάθειες απεγκλωβισμού τους.

Δυσκολίες στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στην περιοχή των συνόρων Κίνας και Νεπάλ πραγματοποιούνται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις προσπάθειες. Μια φυσική λίμνη που δημιουργήθηκε από την κατολίσθηση άρχισε να υπερχειλίζει, με την ποσότητα του νερού που είχε συγκεντρωθεί εκεί να υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 1.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, απειλώντας με νέα καταστροφή.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές. Οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν περαιτέρω το έργο των σωστικών συνεργείων. Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ παραμένει αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους, με τις πληροφορίες να προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Η αιτία της καταστροφής και οι νέοι κίνδυνοι

Η καταστροφή προκλήθηκε από την αποκόλληση μεγάλου τμήματος του παγετώνα στην κορυφή του βουνού. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μια τεράστια κατολίσθηση, η οποία παρέσυρε τεράστιες μάζες πάγου, βράχων και χώματος. Τα υλικά αυτά έφραξαν την κοίτη του ποταμού, δημιουργώντας ένα προσωρινό φυσικό φράγμα, πίσω από το οποίο συγκεντρώθηκε τεράστιος όγκος νερού.

Όταν το φράγμα υποχώρησε, το νερό απελευθερώθηκε με μεγάλη ορμή, μετατρέποντας την κοίτη του ποταμού σε έναν ορμητικό χείμαρρο λάσπης και νερού που σάρωσε ολόκληρες κοινότητες. Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών. Αυτές οι λίμνες κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν, απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr