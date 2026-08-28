Με εμφανή συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε σήμερα τους συναδέλφους και το κοινό της, ολοκληρώνοντας μια μακρά πορεία στο τηλεοπτικό κανάλι Mega. Η παρουσιάστρια, η οποία αποτελούσε σταθερή παρουσία στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» για πολλά χρόνια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους συνεργάτες της, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Η συγκινητική αποχώρηση από το «Κοινωνία Ώρα Mega»

Η Βελίκα Καραβάλτσιου, ένα πρόσωπο που συνδέθηκε άρρηκτα με την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Mega, βρέθηκε σήμερα στην τελευταία της εκπομπή. Η παρουσία της στο πλατό του «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν σταθερή για πολλά χρόνια, καθιστώντας την ένα αναγνωρίσιμο και αγαπητό πρόσωπο για τους τηλεθεατές.

Ο αποχαιρετισμός της χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκινησιακή φόρτιση, καθώς η ίδια δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά της. Η στιγμή της αποχώρησης ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με την παρουσιάστρια να προσπαθεί να διαχειριστεί την εμφανή συγκίνησή της μπροστά στην κάμερα.

Οι πρώτες στιγμές του αποχαιρετισμού

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε τον αποχαιρετισμό της για την τελευταία της ημέρα στον σταθμό, μια ημέρα γεμάτη συναισθήματα. Η πρόθεσή της ήταν να απευθύνει μερικές λέξεις προς τους συνεργάτες και το κοινό, ωστόσο η συγκίνηση την κατέκλυσε.

Πριν προλάβει να αρθρώσει τις πρώτες της φράσεις, η Βελίκα Καραβάλτσιου παρασύρθηκε από το βάρος της στιγμής και ξέσπασε σε δάκρυα. Αυτή η αυθόρμητη αντίδραση υπογράμμισε το δέσιμο που είχε αναπτύξει με τον τηλεοπτικό σταθμό και τους ανθρώπους του καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Τα λόγια ευγνωμοσύνης και οι ευχαριστίες

Αφού συνήλθε από την έντονη συγκίνηση, η Βελίκα Καραβάλτσιου κατάφερε να εκφωνήσει τα λόγια της. Με φωνή τρεμάμενη, αλλά αποφασισμένη, δήλωσε την πρόθεσή της να προσπαθήσει να μιλήσει χωρίς να κλάψει ξανά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε το MEGA και όλους τους ανθρώπους του, αναφέροντας τον όμιλο συνολικά, τη διοίκηση του σταθμού, καθώς και τον Σταμάτη Μαλέλη. Επίσης, απηύθυνε τις ευχαριστίες της στους αρχισυντάκτες της εκπομπής, στους οπερατέρ και σε όλα τα παιδιά του στούντιο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην κοινή τους πορεία.

Η αναφορά στην κοινή πορεία και το μέλλον

Στην ομιλία της, η Βελίκα Καραβάλτσιου αναφέρθηκε στα πολλά χρόνια που πέρασε με τους συνεργάτες της, τονίζοντας ότι «είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια». Περιέγραψε αυτή την κοινή πορεία ως μια περίοδο κατά την οποία έζησαν «πολύ ωραίες στιγμές», υπογραμμίζοντας τις θετικές εμπειρίες που αποκόμισε.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η παρουσιάστρια δήλωσε πως «κάνουμε καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό». Εξέφρασε επίσης τα προσωπικά της συναισθήματα, λέγοντας «θα μου λείψετε», και ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό της με την ελπίδα «να ξαναβρεθούμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας ή συνάντησης.

Με πληροφορίες από: Reader