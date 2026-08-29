ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε ιστορική συμφωνία για 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου

Μια ιστορική συμφωνία-μαμούθ για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Η συμφωνία αυτή δίνει στην Ουάσιγκτον πλειοψηφικό έλεγχο σε ένα σχήμα που συνδέεται με περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Οι παραχωρήσεις προβλέπουν διάρκεια έως και 100 χρόνια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία» μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Υποστήριξε ότι αυτή η «ιστορική» συναλλαγή θα «υπερδιπλασιάσει» τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία «αυξάνει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου μας και θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς». Δήλωσε ακόμη ότι η συμφωνία «δεν θα κοστίσει τίποτα στους Αμερικανούς φορολογούμενους».

Οι όροι της συμφωνίας και ο αμερικανικός έλεγχος

Η συμφωνία προβλέπει διευρυμένο αμερικανικό έλεγχο στην αξιοποίηση μέρους των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη συμφωνία, καθώς αφορά την ανάπτυξη 17 στρατηγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων με αποδεδειγμένο δυναμικό άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών.

Βάσει της συμφωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα διατηρήσει τον έλεγχο του 55% μιας κοινοπραξίας. Αυτή η κοινοπραξία θα λειτουργεί με έναν «έμπειρο ιδιώτη διαχειριστή στη Βενεζουέλα», όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. Η κοινοπραξία θα διαθέτει συμβάσεις παραχώρησης διάρκειας 100 ετών για τα πεδία αυτά, τα οποία έχουν συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της τάξης των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η νέα οντότητα θα αποτελέσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο αποδεδειγμένων αποθεμάτων παγκοσμίως, μετά τη Saudi Aramco.

Οικονομικά οφέλη και επενδύσεις

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, το κράτος της Βενεζουέλας αναμένεται να εισπράξει περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε από την πλευρά του ότι η συμφωνία αναμένεται να προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις. Ο Ρούμπιο δήλωσε μέσω X ότι αυτό θα «υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η θέση της Βενεζουέλας και το ιστορικό πλαίσιο

Η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών». Η Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε την υπογραφή της «ιστορικής» συμφωνίας χθες Παρασκευή, εκφράζοντας τις «θερμές ευχαριστίες» της στον Αμερικανό ομόλογό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται περίπου εννιά μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προκατόχου της, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στη συμφωνία συμμετείχαν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ

Η παραγωγή από το νέο εγχείρημα αναμένεται να συμβάλει στην προμήθεια πετρελαίου με τιμή κόστους. Αυτό, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θα ενισχύσει την αναπλήρωση του στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η παραγωγή αυτή θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών του αμερικανικού στρατού, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki