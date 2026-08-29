Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε χθες Παρασκευή την πλήρη απόρριψη της συμφωνίας-πλαισίου που σύναψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ. Ο κ. Κάσεμ χαρακτήρισε τη συμφωνία «αθέμιτη, παράνομη και ταπεινωτική», τονίζοντας ότι η παράταξη δεν προτίθεται να παραδοθεί, παρά την αποδυνάμωσή της μετά από δύο πολέμους με τον ισραηλινό στρατό από το 2023.

Σκληρή στάση έναντι της συμφωνίας

Ο Ναΐμ Κάσεμ, γενικός γραμματέας του λιβανικού σιιτικού κινήματος που προσκείμενου στο Ιράν, διαμήνυσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του, η οποία μεταδόθηκε χθες το βράδυ από το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, το Αλ Μανάρ, πως η οργάνωση είναι αντίθετη στη συμφωνία-πλαίσιο και καλεί να εγκαταλειφθεί.

«Η συμφωνία-πλαίσιο είναι αθέμιτη, παράνομη και ταπεινωτική. Καταφέρνει πλήγμα στη λιβανική εθνική κυριαρχία και δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας», υπογράμμισε ο κ. Κάσεμ, καθιστώντας σαφή την αμετάβλητη θέση της Χεζμπολάχ.

Οι όροι της επίμαχης συμφωνίας

Η συμφωνία-πλαίσιο, η οποία υπογράφτηκε την 26η Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα ανακτήσει την κυριαρχία του σε τομείς του νότιου τμήματος της χώρας. Ωστόσο, αυτό τίθεται υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχίζοντας από συγκεκριμένες «πιλοτικές ζώνες», από όπου θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Αυτοί οι όροι αποτελούν βασικό σημείο τριβής, καθώς η Χεζμπολάχ αρνείται κατηγορηματικά να αποδεχθεί οποιαδήποτε μορφή αφοπλισμού ή περιορισμού της δράσης της, θεωρώντας το πλήγμα στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου.

Άρνηση «πιλοτικών ζωνών» και επιτροπής επαλήθευσης

Ο Ναΐμ Κάσεμ τόνισε πως η παράταξη «αρνείται την επιτροπή επαλήθευσης», στην οποία ανατέθηκε η επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν αποδεχόμαστε ούτε τις πιλοτικές ζώνες ούτε αυτό που απορρέει» από τη δημιουργία τους.

Κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων συνομιλιών τους στη Ρώμη, στις αρχές Αυγούστου, οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ συζήτησαν για τις χώρες που έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε αυτή την επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα επιτηρεί την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού, αρχικά στις «πιλοτικές ζώνες», και την καταστροφή των όπλων και των υποδομών της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγή της προεδρίας του Λιβάνου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ιστορικό συγκρούσεων και διαπραγματεύσεις

Το σιιτικό κίνημα κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ τη 2α Μαρτίου. Η ενέργεια αυτή έγινε για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή, στις επιχειρήσεις του οποίου σκοτώθηκαν πάνω από 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Παρόλο που η βία αποκλιμακώθηκε μετά την καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου τον Ιούνιο, οι ισραηλινοί σποραδικοί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει. Μάλιστα, εντάθηκαν ξανά τις τελευταίες ημέρες στον νότιο Λίβανο, όπου μια γυναίκα σκοτώθηκε χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Προβλέπεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos