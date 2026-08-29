Συμφωνία-μαμούθ με τη Βενεζουέλα για 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, η οποία αφορά την αξιοποίηση 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία», τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο στα συγκεκριμένα αποθέματα. Η συμφωνία φέρεται να μην επιβαρύνει τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Η ανακοίνωση και ο χαρακτηρισμός της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, στις 28 Αυγούστου 2026. Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η χώρα του έχει συνάψει συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία του κόσμου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτός ο έλεγχος θα επιτευχθεί χωρίς κανένα κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους, όπως διευκρίνισε ο Τραμπ.

Ενεργειακή ασφάλεια και οφέλη για τις ΗΠΑ

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης μέρους των τεράστιων αποδεδειγμένων κοιτασμάτων της Βενεζουέλας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της επιρροής των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η απόκτηση ελέγχου σε αυτά τα αποθέματα θεωρείται καθοριστική στιγμή για τον πρώην πρόεδρο.

Τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 17% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Τα συγκεκριμένα αποθέματα περιλαμβάνουν 12 παραγωγικές πετρελαιοπηγές. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι, σε αντίθεση με το ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο, τα αποθέματα κάτω από το έδαφος της Βενεζουέλας είναι σε μεγάλο βαθμό χαρτογραφημένα και γνωστά. Ωστόσο, λόγω των ερειπωμένων υποδομών της χώρας, η παραγωγή της αντιστοιχεί μόνο στο 1% της παγκόσμιας.

Το «Δόγμα Ντονρόε» και οι στόχοι

Ο ιστότοπος Axios έγραψε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο αποτελούν πυλώνες του λεγόμενου «Δόγματος Ντονρόε». Η συμφωνία με τη Βενεζουέλα ευθυγραμμίζεται πλήρως με αυτούς τους στρατηγικούς στόχους.

Η εξασφάλιση του πλειοψηφικού ελέγχου στα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους Αμερικανούς πολίτες, ενισχύει τη θέση των ΗΠΑ στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα.

Οι συντελεστές της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε υπό την καθοδήγησή του. Σημαντικό ρόλο στην οριστικοποίηση της συμφωνίας διαδραμάτισαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Οι δύο υπουργοί εργάστηκαν στενά με «ιδιαίτερα αξιοσέβαστους» συνεργάτες, όπως αναφέρθηκε, για την επίτευξη αυτής της «μαμούθ» συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader