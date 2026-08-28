Η σύλληψη του Μάιλο Γιαννόπουλου από την ICE στις ΗΠΑ

Ο αμφιλεγόμενος Βρετανός Μάιλο Γιαννόπουλος, μία από τις πιο προβεβλημένες μορφές της αμερικανικής ακροδεξιάς σκηνής της προηγούμενης δεκαετίας, βρίσκεται υπό κράτηση από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Η σύλληψη του Γιαννόπουλου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, καθώς φέρεται να είχε παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου της άδειάς του. Το γεγονός ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, με τον ίδιο να κινδυνεύει πλέον με απέλαση.

Η σύλληψη και η κράτηση

Ο Μάιλο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης (MSY) στο Κένερ της Λουιζιάνα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων κρατουμένων της ICE, ο Γιαννόπουλος παρέμενε υπό κράτηση μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αμερικανικές αρχές τον χαρακτήρισαν ως «παράνομο αλλοδαπό από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Το ιστορικό της παραμονής στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι ο Μάιλο Γιαννόπουλος είχε εισέλθει νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 14 Μαΐου 2019, μέσω της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, μετά την αρχική του είσοδο, «επέλεξε να παραμείνει πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου, παραβιάζοντας τη νομοθεσία της χώρας».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι σε βάρος του Γιαννόπουλου είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση απομάκρυνσης από τη χώρα στις 22 Ιουλίου. Αυτή η απόφαση ελήφθη καθώς ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεση μετανάστευσής του. Η υπηρεσία ICE δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Γιαννόπουλος έλαβε τελική εντολή απομάκρυνσης από δικαστή μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, αφού δεν εμφανίστηκε στην ακρόασή του. Θα παραμείνει υπό κράτηση της ICE μέχρι την απομάκρυνσή του».

Η δημόσια παρουσία του Μάιλο Γιαννόπουλου

Ο Μάιλο Γιαννόπουλος έγινε ευρέως γνωστός ως μία από τις πιο προκλητικές φωνές του αμερικανικού συντηρητικού χώρου. Οι δημόσιες τοποθετήσεις και εμφανίσεις του προκάλεσαν επανειλημμένα έντονες αντιδράσεις σε διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Η παρουσία του στην αμερικανική ακροδεξιά σκηνή της προηγούμενης δεκαετίας ήταν ιδιαίτερα προβεβλημένη, με τις απόψεις του να διχάζουν την κοινή γνώμη και να προκαλούν συχνά διαμάχες.

Η περιοδεία «Dangerous F*ggot» και οι αντιδράσεις

Ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε λάβει ο Μάιλο Γιαννόπουλος όταν πραγματοποίησε μία περιοδεία με λεωφορείο σε διάφορες πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Η περιοδεία αυτή είχε την ονομασία «Dangerous F*ggot» bus tour.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο βασικός στόχος της περιοδείας του ήταν η προώθηση της ελευθερίας του λόγου και η παρουσίαση της δικής του οπτικής σε πανεπιστήμια. Κατά την άποψή του, σε αυτά τα πανεπιστήμια κυριαρχούσαν φιλελεύθερες ιδέες, και επιδίωκε να προσφέρει μια εναλλακτική φωνή.

Ωστόσο, οι απαξιωτικές τοποθετήσεις του Γιαννόπουλου για μουσουλμάνους, τρανς άτομα και άλλες κοινωνικές ομάδες προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί επικριτές του υποστήριζαν ότι η ρητορική του ήταν ρατσιστική και εμπρηστική, με στόχο την όξυνση των εντάσεων στις πανεπιστημιουπόλεις. Θεωρούσαν επίσης ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να του προσφέρουν βήμα για να εκφράζει τέτοιες απόψεις. Οι εμφανίσεις του σε αρκετά πανεπιστήμια συνοδεύτηκαν από μαζικές διαδηλώσεις, ενώ η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, τον Φεβρουάριο του , είχε επίσης προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki