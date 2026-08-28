Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο Νεπάλ

Νέες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 579 στο Νεπάλ, με σχεδόν 2.000 ανθρώπους να αγνοούνται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν φόβοι για νέες κατολισθήσεις και κίνδυνοι από λίμνες που έχουν σχηματιστεί στην πληγείσα περιοχή.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Περισσότερο από 60 ώρες μετά τις πλημμύρες, ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 579, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Μαζί με τους πέντε νεκρούς που έχουν καταγραφεί στο Θιβέτ, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται στους 584. Παράλληλα, σχεδόν 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με εκατοντάδες οικογένειες να περιμένουν νέα για τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της αστυνομίας του Νεπάλ, 644 ξένοι υπήκοοι παραμένουν αγνοούμενοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 178 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 35 Αυστραλοί, 33 Βρετανοί και 25 Καναδοί. Η λίστα των αγνοουμένων περιλαμβάνει επίσης υπηκόους από τη Σιγκαπούρη, τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, τη Λετονία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία, καθώς και από άλλες χώρες.

Η έκταση της καταστροφής από ψηλά

Νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Associated Press αποτυπώνουν την πρωτοφανή έκταση των καταστροφών κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι. Οι εικόνες αυτές, μαζί με αεροφωτογραφίες, αναδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί στην περιοχή.

Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ. Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την Τετάρτη τη στιγμή που ένας τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε την περιοχή, δείχνοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Η δύναμη της πλημμύρας και οι επιπτώσεις

Οι δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής εταιρείας Vantor δείχνουν ότι το συνοριακό πέρασμα έχει σχεδόν ολοκληρωτικά παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη της πλημμύρας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε νερό και συντρίμμια ωθήθηκαν ακόμη και προς υψηλότερο έδαφος, δυτικά του συνοριακού περάσματος, κάτι που μαρτυρά την ένταση του φαινομένου.

Καταστροφές και τεράστιες ποσότητες λάσπης είναι ορατές σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,5 χιλιομέτρων κατά μήκος του ποταμού. Σε ορισμένα σημεία, τα ίχνη της καταστροφής εντοπίζονται περισσότερα από 100 μέτρα πάνω από τη φυσιολογική στάθμη του νερού, υποδεικνύοντας το ύψος που έφτασε το νερό. Οι εικόνες της Vantor αποκαλύπτουν επίσης ότι υδροηλεκτρικά φράγματα και μεγάλες εκτάσεις χωριών χαμηλότερα στην κοιλάδα έχουν πληγεί.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Το προσωπικό διάσωσης αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς προσπαθεί να προσεγγίσει τις πληγείσες περιοχές και να εντοπίσει τους αγνοούμενους.

Οι φόβοι για νέες κατολισθήσεις παραμένουν έντονοι, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο κινδύνου για τους διασώστες και τους κατοίκους. Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία για τον κίνδυνο που προέρχεται από λίμνες που σχηματίστηκαν μετά την καταστροφή, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα ή άλλες καταστροφές.

Με πληροφορίες από: Enikos