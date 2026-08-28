Ο Πούτιν αψηφά το μήνυμα των ΗΠΑ και εντείνει τις διπλωματικές κινήσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει διάθεση να αναθεωρήσει τα σχέδιά του, παρά το μήνυμα που του μετέφερε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μόσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, ο Πούτιν εκτιμά ότι η πολεμική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει περιορίσει τις δυνατότητες της Ουάσινγκτον. Αυτή η εκτίμηση φαίνεται να δημιουργεί περιθώρια για τη Ρωσία να εντείνει την πίεση τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρώπη.

Η στάση της Μόσχας και οι διπλωματικές κινήσεις

Αντί να επιδείξει διάθεση υποχώρησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζεται για συναντήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και με άλλους ηγέτες που διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο, με αυτό τον τρόπο, διατηρεί ανοιχτή την επικοινωνία με την Ουάσινγκτον, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τις εναλλακτικές διπλωματικές του σχέσεις.

Η στάση αυτή της Ρωσίας έρχεται σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πείσουν τη Μόσχα να στραφεί σε μια διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη Ρωσία.

Η μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA

Η επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα. Αποτέλεσε την πρώτη γνωστή μετάβαση διευθυντή της CIA στη Μόσχα από τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Γουίλιαμ Μπερνς είχε επιχειρήσει να αποτρέψει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά είχε επαφές με κορυφαία στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Μεταξύ αυτών ήταν ο επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργκέι Ναρίσκιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε άμεσα για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η αμερικανική αξιολόγηση και η ρωσική αντίληψη

Η Washington Post αναφέρει ότι πριν από την αποστολή του Ράτκλιφ, είχε προηγηθεί μια απόρρητη αμερικανική αξιολόγηση. Σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση, η Μόσχα αντιλαμβάνεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατιωτικά και πολιτικά αποδυναμωμένες, κυρίως λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot και Tomahawk, φέρεται να ενισχύει αυτή την εκτίμηση της ρωσικής πλευράς. Η Μόσχα φαίνεται να αξιολογεί την κατάσταση ως ευνοϊκή για την προώθηση των δικών της συμφερόντων.

Προειδοποιήσεις και αντικρούσεις από την πλευρά των ΗΠΑ

Ο Τζον Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά ότι μια μεγαλύτερη κλιμάκωση στην Ουκρανία μπορεί τελικά να πλήξει τα ρωσικά συμφέροντα. Επιπλέον, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πιο κοντά στις θέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, ο διευθυντής της CIA παρουσίασε μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ρωσίας. Υποστήριξε ότι η Μόσχα θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η θέση της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki