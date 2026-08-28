Επανένωση στο Νεπάλ: Μητέρα βρήκε τον 8χρονο γιο της σε νοσοκομείο με τη βοήθεια δημοσιογράφου

Ο 8χρονος Ζόγιαλ Γκάλε, ο οποίος κατάφερε να σωθεί από τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σκαρφαλώνοντας σε δέντρο, επανενώθηκε την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, με τη μητέρα του, Μάτι Μάγια Ταμάνγκ. Η 28χρονη μητέρα είχε αρχίσει να φοβάται ότι και οι δύο γιοι της είχαν χάσει τη ζωή τους στο σχολείο τους. Η συγκινητική επανένωση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο, έπειτα από την παρέμβαση μιας δημοσιογράφου.

Οι σαρωτικές πλημμύρες και ο φόβος της μητέρας

Οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, με τον πιο πρόσφατο απολογισμό να αναφέρει τουλάχιστον 580 νεκρούς και 2.500 αγνοούμενους. Μέσα σε αυτό το χαοτικό τοπίο, η Μάτι Μάγια Ταμάνγκ βρισκόταν σε απόγνωση, αναζητώντας τα δύο παιδιά της που αγνοούνταν.

Η 28χρονη μητέρα πήγαινε από το ένα καταφύγιο στο άλλο, ελπίζοντας να βρει τα ονόματα των γιων της στις λίστες των διασωθέντων. «Ούτε στην τέταρτη τοποθεσία βρήκα τα ονόματα των παιδιών μου στη λίστα, δεν ήταν εκεί», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας: «Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι τα δυο μου παιδιά δεν βρίσκονταν πια στη ζωή». Η μητέρα περιέγραψε πως έκλαιγε ακατάπαυστα, φοβούμενη το χειρότερο.

Η διάσωση του 8χρονου Ζόγιαλ

Ο 8χρονος Ζόγιαλ Γκάλε είχε μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης. Το πρωί της Τετάρτης, ο Ζόγιαλ και ο μικρότερος αδερφός του είχαν πάρει το σχολικό λεωφορείο για να πάνε στο σχολείο τους, όταν σημειώθηκε η τραγωδία των πλημμυρών. Ο Ζόγιαλ κατάφερε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, γλιτώνοντας από τα ορμητικά νερά.

Την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ο 8χρονος απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την κατεστραμμένη περιοχή Ράσουα. Κατά τη διάσωσή του, διαπιστώθηκε ότι είχε ένα σπασμένο πόδι και εκδορές στο πρόσωπό του. Μεταφέρθηκε αρχικά σε ένα μικρό νοσοκομείο της Νούακοτ, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Κατμαντού.

Ο ρόλος της δημοσιογράφου στην επανένωση

Η αναζήτηση της μητέρας βρήκε απρόσμενη βοήθεια στο πρόσωπο της Σαχάνα Μπαζρατσάρια, δημοσιογράφου του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Η δημοσιογράφος, μαζί με συνεργείο, επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Νούακοτ, έχοντας πληροφορηθεί για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί εκεί και του οποίου οι αρχές δεν γνώριζαν την οικογένεια.

Η Σαχάνα Μπαζρατσάρια συνάντησε τον Ζόγιαλ Γκάλε στο νοσοκομείο. Ο 8χρονος, με την ελπίδα να ξαναβρεί τους δικούς του ανθρώπους, συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί. Η δημοσιογράφος άφησε τον αριθμό του τηλεφώνου της στο νοσοκομείο, και λίγες ώρες αργότερα, η Μάτι Μάγια Ταμάνγκ επικοινώνησε μαζί της. Όταν η δημοσιογράφος την διαβεβαίωσε πως επρόκειτο για τον γιο της, η 28χρονη δεν πίστευε στα αυτιά της. Νωρίτερα, η μητέρα είχε ήδη εντοπίσει ζωντανό τον μικρότερο αδερφό του Ζόγιαλ.

Η καταστροφή του σχολείου

Η μητέρα είχε προσπαθήσει να φτάσει στο σχολείο των παιδιών της, φοβούμενη το μοιραίο, αλλά η καταστροφή στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ολοκληρωτική. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν αυτή της απόλυτης καταστροφής, καθώς «δεν μπορούσες να καταλάβεις πού βρισκόταν το σχολείο, πού βρισκόταν η αγορά… Έβλεπες μόνο νερά, πέτρες και λάσπη παντού».

Όταν το συνεργείο του Reuters συνάντησε το 8χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο της Νούακοτ, κανείς δεν γνώριζε πού βρισκόταν η οικογένειά του. Το παιδί κρατούσε σφιχτά δύο χαρτονομίσματα, τα οποία του είχαν δώσει αστυνομικοί για να τον πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο. Ο Ζόγιαλ αφηγήθηκε πως όλα σκοτείνιασαν όταν οι πλημμύρες έπληξαν το σχολείο του, και πως μαζί με έναν φίλο του σκαρφάλωσαν για να σωθούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos