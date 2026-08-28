Βραζιλία: Μαθητές μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους

Σε μια πρωτότυπη πρωτοβουλία βιωσιμότητας, μαθητές σε σχολείο της Βραζιλίας μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια PET σε στέγαστρο. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη της παιδικής χαράς του σχολείου τους, η οποία εκτίθεται για πολλές ώρες στον έντονο ήλιο. Η δράση λαμβάνει χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Vovó Clara, στην πόλη Boa Vista της Βραζιλίας, μετατρέποντας ένα καθημερινό πρόβλημα σε ευκαιρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δημιουργικότητας.

Η ανάγκη για σκίαση και η αρχική ιδέα

Η παιδική χαρά του Δημοτικού Σχολείου Vovó Clara αντιμετώπιζε ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο καθιστούσε δύσκολη τη χρήση της από τους μαθητές λόγω της έντονης ζέστης. Αυτή η καθημερινή δυσκολία οδήγησε στη γέννηση μιας ιδέας που συνδυάζει την πρακτική λύση με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η πρόταση ήταν η δημιουργία ενός στεγάστρου χρησιμοποιώντας πλαστικά μπουκάλια PET, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Έτσι, μια ανάγκη που εντοπίστηκε μέσα στον σχολικό χώρο μετατράπηκε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη.

Το πρόγραμμα «Βιώσιμη στέγη» και η συμμετοχή των μαθητών

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Βιώσιμη στέγη: Μετατρέποντας τα μπουκάλια PET σε προστασία, μάθηση και αλληλεγγύη» και υλοποιείται με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Elizângela Santos Bastos. Οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο σε όλη τη διαδικασία, συμμετέχοντας στη συλλογή και την προετοιμασία των πλαστικών μπουκαλιών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του στεγάστρου.

Πέρα από τη συλλογή των υλικών, τα παιδιά εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων και συμμετέχουν σε ειδικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέρος της προετοιμασίας περιλαμβάνει και το βάψιμο των μπουκαλιών, προσθέτοντας μια δημιουργική διάσταση στο έργο.

Ευρύτερη συμμετοχή και εκπαιδευτική προσέγγιση

Η προσπάθεια για τη συγκέντρωση των πλαστικών μπουκαλιών δεν περιορίζεται μόνο στην τάξη, αλλά έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Γονείς, κηδεμόνες και εργαζόμενοι του σχολείου συνεισφέρουν ενεργά στη συλλογή των απαραίτητων υλικών. Αυτή η ευρεία συμμετοχή ενισχύει τη σύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με μια πραγματική και απτή ανάγκη του σχολικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα εφαρμόζει την προσέγγιση STEAM, η οποία ενσωματώνει την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, οι μαθητές δεν προσεγγίζουν τη βιωσιμότητα μόνο θεωρητικά, αλλά εξετάζουν στην πράξη σημαντικά ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών και η λειτουργία μιας κατασκευής.

Αξιοποίηση πλεονασμάτων και αναγνώριση

Έχει προβλεφθεί και η τύχη των πλαστικών μπουκαλιών που ενδεχομένως θα περισσέψουν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στεγάστρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου της Boa Vista, το υλικό που δεν θα χρησιμοποιηθεί στο έργο θα παραδοθεί στην Ένωση Missões de Amor. Η Ένωση αυτή θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα μπουκάλια για τη συσκευασία υγρού σαπουνιού, επεκτείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής τους.

Η καινοτόμος αυτή σχολική πρωτοβουλία έχει ήδη λάβει αναγνώριση, καθώς επιλέχθηκε για τη δεύτερη φάση του National STEAM League Award 2026. Πρόκειται για έναν εθνικό διαγωνισμό που έχει ως κεντρικό θέμα «Ένα πιο πράσινο μέλλον ξεκινά από το σχολείο». Συνολικά 150 έργα προκρίθηκαν σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού.

Η πορεία του διαγωνισμού και η εξέλιξη του έργου

Το πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου Vovó Clara συμμετέχει στην Κατηγορία 1 του National STEAM League Award 2026, η οποία αφορά την προσχολική εκπαίδευση και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω. Η πρόκριση στη δεύτερη φάση αποτελεί σημαντική διάκριση, ωστόσο δεν σημαίνει ότι το έργο έχει ήδη αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού.

Οι δράσεις που σχετίζονται με τον διαγωνισμό αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ανακοίνωση των 10 φιναλίστ για κάθε κατηγορία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Το στέγαστρο βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης, με τους μαθητές, τις οικογένειες και το προσωπικό του σχολείου να συνεχίζουν την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta