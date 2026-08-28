Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την κατολίσθηση παγετώνα στα Ιμαλάια, γεγονός που εκτιμάται ότι προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Η καταστροφική κατολίσθηση της περασμένης Τετάρτης έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 584 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Παράλληλα, οι αρχές έχουν εκδώσει νέο συναγερμό για αυξημένες πλημμύρες, καθώς παρακολουθούν στενά μια λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή.

Η φονική κατολίσθηση και ο βαρύς απολογισμός

Η καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή των Ιμαλαΐων, μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ, έχει αφήσει πίσω της έναν βαρύ απολογισμό θυμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, στο Νεπάλ έχουν καταγραφεί 579 νεκροί, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 1.924.

Μεταξύ των ατόμων που αγνοούνται βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, καθώς η φονική κατολίσθηση έπληξε μια περιοχή που αποτελεί συχνό προορισμό. Οι κινεζικές αρχές, από την πλευρά τους, έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους, στο Θιβέτ. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό προσωρινό απολογισμό της καταστροφής σε τουλάχιστον 584 νεκρούς.

Επιχειρήσεις διάσωσης σε εξέλιξη

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους στις πληγείσες περιοχές. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανεύρεση διασωθέντων, καθώς ο μεγάλος αριθμός των αγνοουμένων δημιουργεί αγωνία για την τύχη τους.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές και να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειάζεται. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με την ελπίδα για την εύρεση επιζώντων να παραμένει ζωντανή.

Νέος κίνδυνος πλημμυρών και συναγερμός

Την ίδια ώρα, οι αρχές στο Νεπάλ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για «αυξημένες πλημμύρες». Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά τον συναγερμό που σήμανε την Παρασκευή (28/8), όταν μια λίμνη που είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στα σύνορα με την Κίνα άρχισε να υπερχειλίζει.

Η υπερχείλιση της λίμνης αποτελεί νέο κίνδυνο για τις περιοχές που είχαν ήδη πληγεί από τα προηγούμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Η υπηρεσία πρόγνωσης πλημμυρών της χώρας ενημέρωσε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις από την κινεζική πλευρά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο ποταμός Μπότε Κόσι έχει πάλι υποστεί αυξημένη πλημμύρα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Τρισούλι, μέχρι το Μούγκλινγκ, να καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες, διατηρώντας υψηλή επαγρύπνηση μέχρι νεωτέρας. Ο φόβος για ένα νέο κύμα πλημμυρών παραμένει, καθώς οι αρχές παρακολουθούν τη λίμνη για το ενδεχόμενο περαιτέρω υπερχείλισης.

Το βίντεο ντοκουμέντο και οι ενδείξεις

Νέα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις για τον ρόλο που μπορεί να έπαιξε η κατάρρευση παγετώνα στην εκδήλωση των πλημμυρών. Το BBC Verify επιβεβαίωσε ότι δύο βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο είναι αυθεντικά και καταγράφουν μια μεγάλη κατολίσθηση σε παγετώνα των Ιμαλαΐων.

Το περιστατικό που αποτυπώνεται στα βίντεο εκτιμάται ότι συνδέεται άμεσα με τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν, προσφέροντας οπτική επιβεβαίωση της αρχικής καταστροφής. Η οπτική μαρτυρία από την κατάρρευση του παγετώνα των Ιμαλαΐων θεωρείται κρίσιμη για την κατανόηση της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησαν στις φονικές πλημμύρες.

Με πληροφορίες από: Reader